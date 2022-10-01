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    Üç Kız Kardeş 20. bölüm 2. fragmanı: Mine'nin Türkan için hazırladığı hain planlar...

    Üç Kız Kardeş'in yayınlanan son fragmanında; Türkan'ın evi terk ettiği görülürken, Mine ise Somer ile yeniden barışmak için Rüçhan'la bir oldu ve planlar kurmaya başladı.
    • 01.10.2022 - 12:36
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    Üç Kız Kardeş 20. bölüm 2. fragmanı: Mine'nin Türkan için hazırladığı hain planlar...

    Süreç Film imzalı, ilk bölümü 22 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Eda Teksöz'ün üstlendiği, senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı Üç Kız Kardeş, yeni sezonu ile devam ediyor.

    İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanan dizi, ikinci sezonunda da reyting rekorları kırıyor.

    Türkan, Dönüş ve Derya isimli üç kız kardeş'in yaşadıklarını anlatan dizi, genç oyuncu kadrosu ile de dikkatleri çekti.

    İlk sezonda gönüllerde taht kuran dizinin ikinci sezonundan gelen fragmanlar ise nefesleri kesiyor.

    Son yayınlanan fragmanda; hafızası yerine gelen ve Rüçhan'ın elinden Türkan'ı kurtaran Nesrin, her şeye sıfırdan başlamaya karar verdi.

    Kızını tekrar zorlukların olduğu eve göndermek istemeyen ve Somer'den uzak tutmaya çalışan Nesrin'i bekleyen başka bir tehlike daha var.

    Dönüş'ün evlatlık oldduğunu öğrenmesi tüm dengeleri bozmaya hazırlanırken, Mine ise Rüçhan ile birlikte Somer'i elde etmek için planlar yapmaya başladı.

    Evine dönmek isteyen ancak annesinin engeli ile karşılaşan Türkan, zor bir kararın eşiğinde... İşte Üç Kız Kardeş 20. bölüm 2. fragmanı...

    Üç Kız Kardeş 20. bölüm 2. fragmanı İZLE

    Üç Kız Kardeş 20. bölüm 2. fragmanı: Mine nin Türkan için hazırladığı hain planlar... #1


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