Üç Kız Kardeş 23. bölüm 2. fragmanı: Türkan ve bebeği son çıkışta

Üç Kız Kardeş 23. bölüm 2. fragmanı: Türkan ve bebeği son çıkışta

Üç Kız Kardeş'in yayınlanan son fragmanında; Türkan ve Somer'in baş başa yemeğe çıktığı görüldü. Ancak yemeğe çıkmalarına rağmen sorunlar düzelmedi ve Türkan, Somer'e öfke kustu.

Süreç Film imzalı, ilk bölümü 22 Şubat 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Eda Teksöz'ün üstlendiği, senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı Üç Kız Kardeş'in yeni fragmanı yayınladı.

Yayınlanan fragmanda; Türkan'ın öğrendiği gerçeklerden sonra daha çok değiştiği görüldü.

Mine'nin bebeğinin Somer'den olduğunu öğrenen Türkan, evliliğini bebeği için devam ettirme kararı aldı.

Zor bir karar veren ancak Somer'i affetmeyen Türkan, her fırsatta ona olan öfkesini dile getirmeye başladı.

Nesrin ile dertleşen ve onun ne kadar iyi bir anne olduğunu söyleyen Mine ise gözyaşlarına boğuldu.

İşte Üç Kız Kardeş 23. bölüm 2. fragmanı...

Üç Kız Kardeş 23. bölüm 2. fragmanı İZLE