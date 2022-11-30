Üç Kız Kardeş 29. bölüm fragmanı yayınlandı! Somer, Mine'yi hapisten kurtaracak mı?

Üç Kız Kardeş 29. bölüm fragmanı yayınlandı! Somer, Mine'yi hapisten kurtaracak mı?

Ekranların iddialı dizisi Üç Kız Kardeş, son bölümüyle ekranlara damga vurmuştu. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bakın yeni bölümde neler olacak!

Süreç Film imzalı, ilk bölümü 22 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi Kanal D ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor.

Yönetmen koltuğunda Eda Teksöz’ün oturduğu sevilen dizinin senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Sevgi Yılmaz kaleme alıyor.

Kanal D ekranlarında reyting rekorları kıran Üç Kız Kardeşler dizisi İclal Aydın’ın aynı isimli romanından uyarlanmıştır.

Dizinin oyuncu kadrosunda ise Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Nazlı Senem Ünal gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

İddialı dizinin son bölümünde Mine’nin hapse girmesi izleyicileri şoke etmişti. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Yeni bölümde neler yaşanacak?

Mine, Somer’in şikayetini geri çekmesi için etrafa tehditler savuruyor. Türkan Somer’e şikayetini geri çekerse bir daha asla affetmeyeceğini söylüyor.