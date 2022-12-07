Üç Kız Kardeş 30. bölüm fragmanı yayınlandı! Mine hapisten çıkıyor!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi son bölümüyle büyük ilgi görmüştü. Mine'nin hapisten çıkıp çıkmayacağı merak konusu oldu. İşte yeni bölüm fragmanı...

Süreç Film imzalı, ilk bölümü 22 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi Kanal D ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor.

Yönetmen koltuğunda Eda Teksöz’ün oturduğu sevilen dizinin senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Sevgi Yılmaz kaleme alıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda ise Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Nazlı Senem Ünal gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Kanal D ekranlarında sevilerek izlenen Üç Kız Kardeş dizisinde bu kez ortalık karışıyor. Mine hapiste daha fazla dayanamıyor.

Diğer yandan Türkan, Mine’nin hapisten çıkmaması için elinden geleni yapıyor. Somer ise Mine’ye tek bir şartla şikayetini geri çekeceğini söylüyor.

Türkan bu durum karşısında ne yapacak? İşte yeni bölüm fragmanı…