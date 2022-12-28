Üç Kız Kardeş 33. bölüm fragmanı yayınlandı! "Somer gitti, yerine dağ adamı geldi"

Üç Kız Kardeş 33. bölüm fragmanı yayınlandı! "Somer gitti, yerine dağ adamı geldi"

Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi son bölümü ekranlara damga vurdu. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Somer'in yanına kim geldi. İşte yeni bölümde yaşanacaklar...

Süreç Film imzalı, ilk bölümü 22 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi Kanal D ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor.

Yönetmen koltuğunda Eda Teksöz’ün oturduğu sevilen dizinin senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Sevgi Yılmaz kaleme alıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda ise Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Nazlı Senem Ünal gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Kanal D ekranlarının fenomen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş’te gelecek hafta Somer’in dağ evine Türkan geliyor.

Somer ile Türkan arasındaki buzlar tamamen eriyor. Birbirine tutkulu bir aşk besleyen iki isim baş başa unutulmaz anlar yaşıyor.

Diğer yandan yılbaşı gecesi tek başına kalan Rüçhan, daha fazla dayanamayarak Nesrin ve Sadık'ın evine giderek diğerlerine katılıyor. Gördükleri karşısında şok olan Rüçhan Nesrin'in kollarında teselli arıyor.