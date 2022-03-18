Üç Kız Kardeş 5. bölüm 2. fragmanı: Türkan Somer'in biricik aşkı Mine'yi öğrendi, Dönüş üvey çıktı!

Kanal D'nin sevilen dizisi Üç Kız Kardeş'in 5. bölüm 2. fragmanında; Dönüş'ün, Nesrin ve Sadık'ın üvey kızı olduğu ortaya çıktı. Öte yandan Türkan, Somer'in biricik aşkı Mine ile karşı karşıya geldi.

İclal Aydın'ın aynı isimli romanından Kanal D ekranlarına uyarlanan Süreç Film imzalı Üç Kız Kardeş dizisi, heyecan dolu bölümleriyle seyircisinin ilgisinin diri tumayı başarıyor.

Yönetmen koltuğunda Eda Teksöz'ün oturduğu, senaryosunu Erkan Birgören ve Betül Yağsağan'ın kaleme aldığı Üç Kız Kardeş dizisi, her bölümde reytinglerdeki başarısını artırmaya devam ediyor.

Başrollerinde Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada ve Melisa Berberoğlu'nun yer aldığı dizi, aile ve kardeşlik bağlarını anlatıyor.

Kısa sürede izleyicilerin beğenisini kazanan dizinin 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda; Serdar ve Dönüş'ün kıvılcımları sorunları ortaya çıkardı.

Nesrin, ''Dönüş benim öz kızım olmadığını öğrenirse hayatta kalamaz bu çocuk. Serdar ile Dönüş yan yana gelmemeli.'' diyerek gözyaşı dkötü.

Öte yandan Türkan'ın, Somer'in biricik ve tek aşkı Mine ile karşı karşıya geldiği anlar ikili arasında yaşanacaklara dair merakı artırdı. İşte Üç Kız Kardeş 5. bölüm 2. fragmanı...

Üç Kız Kardeş 5. Bölüm 2. Fragmanı VİDEO

ÜÇ KIZ KARDEŞ 4. BÖLÜM ÖZETİ

Nesrin, ilk zamanlar böyle sorunlar yaşanmasının normal olduğuna, birbirlerini tanıyınca bunların geçeceğine ikna eder kızını. Ancak ertesi sabah Rüçhan’la yüz yüze görüşüp Somer’in boşanmak istediğini söyler. İki kadın buna izin vermeyeceklerdir. Fatih’in etraflarında dolanması Kalender ailesinin huzurunu kaçırmıştır. Artık kızları okula Sadık’ın götürmesi kızların tepkisine yol açar.

Diğer yandan Nesrin’in “Fatih eğer etrafımızda dolanmaya kalkıp tehdit falan ederse, alır kızları giderim buralardan!” sözleri üzerine Sadık, Fatih’in kendisinden para istediğini Nesrin’den saklar.

Somer boşanacaklarını söylediğinde Mine çocuğunu düşünerek biraz daha sabretmeleri gerektiğini söylemiştir. Ancak Rüçhan, Mine’ye Türkan’la Somer’in “birlikte” olduklarını söylemesi bu kararını değiştirtecektir.

Dönüş Serdar ve Dilek arasında bir şeyler olduğundan şüphe ederken Dilek’in ondan istediği şey Dönüş’ü iki arada bırakır. Ya arkadaşının isteğini yapıp kardeşini üzecektir ya da….? Somer ve Türkan’ın gizlice boşanacaklarını öğrenen Rüçhan bunun acısını Türkan’dan çıkaracaktır.