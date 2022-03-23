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- Üç Kız Kardeş 6. bölüm fragmanı: Türkan, Somer'i yatak odasına kilitledi!
Üç Kız Kardeş 6. bölüm fragmanı: Türkan, Somer'i yatak odasına kilitledi!
- Haber Merkezi
- 23.03.2022 - 12:23
Süreç Film imzalı, ilk bölümü 22 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Eda Teksöz'ün üstlendiği, senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı Üç Kız Kardeş, İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlandı.
Dizinin başrollerinde; İclal Aydın, Reha Özcan, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu ve Berker Güven gibi başarılı isimler boy gösteriyor.
Reytinglerde yavaş yavaş ilerleyen Üç Kız Kardeş zirveye yerleşmeyi başarırken, fragmanı ise yine heyecanlandırdı.
Yayınlanan yeni bölüm fragmanında; Türkan'ın Somer'i kendisine aşık etmek için harekete geçtiği görüldü.
Somer'i odaya kilitleyen ve gitmesini istemeyen Türkan'ın bu tavırları, Rüçhan'ı ise bir hayli mutlu etti.
Dönüş ve Derya'nın arası bir erkek yüzünden açılırken, Sadık'ın hasta olduğunu öğrenen Nesrin deliye döndü. İşte Üç Kız Kardeş 6. bölüm fragmanı...
Üç Kız Kardeş 6. bölüm fragmanı İZLE