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Üç Kız Kardeş 6. bölüm fragmanı: Türkan, Somer'i yatak odasına kilitledi!

Üç Kız Kardeş 6. bölüm fragmanı: Türkan, Somer'i yatak odasına kilitledi!

Üç Kız Kardeş'in yayınlanan son fragmanında; Türkan'ın Somer'i kendisine aşık etmek için odaya kilitlediği görüldü. Somer olanlar karşısında şaşırırken, Rüçhan ise zevkten dört köşe oldu.