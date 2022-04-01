Üç Kız Kardeş 7. bölüm 2. fragmanı: Somer Türkan'dan hoşlanmaya başladı, Mine eski kocasıyla yan yana!

Kanal D'nin sevilen dizisi Üç Kız Kardeş'in 7. bölüm 2. fragmanında; Türkan'dan hoşlanmaya başlayan Somer, Mine'ye resti çekti. Mine ise Somer'i kıskandırmak için eski koca planını devreye soktu.

İclal Aydın'ın aynı isimli romanından Kanal D ekranlarına uyarlanan Süreç Film imzalı Üç Kız Kardeş dizisi, heyecan dolu bölümleriyle salı akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor.

Yönetmen koltuğunda Eda Teksöz'ün oturduğu, senaryosunu Erkan Birgören ve Betül Yağsağan'ın kaleme aldığı Üç Kız Kardeş dizisinin her bölümü, sabırsızlıkla bekleniyor.

Başrollerinde Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada ve Melisa Berberoğlu'nun yer aldığı dizi, aile ve kardeşlik bağlarını anlatıyor.

Kısa sürede izleyicilerin beğenisini kazanan dizinin 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda; Somer'in gittikçe Türkan'a ısınmaya başlaığı görüldü.

Mine'ye kızgın olan Somer, ondan ayrılmak istediğini ve Türkan'a bulaşmaması gerektiğini söyledi.

Rüçhan, Mine ile görüşen Türkan'ı affetmedi ve Türkan'ın cep telefonunu yere atıp çiğnedi.

Mine ise Türkan ile buluşup ''Aramıza kara kedi girdi. Sen de tanıyorsun onu.'' diyerek bir mesaj verdi.

Mine ile karşı karşıya gelen Somer, Mine'ye bebeğinden değil kendisinden vazgeçtiğini söyledi. Somer'in sözleri karşısında şaşkınlık yaşayan Mine ise bayıldı.

Hastaneye kaldırılan Mine, Somer'i kıskandırmak için eski kocasını yanına çağırdı. Somer, Mine ile eski kocasını yan yana görünce büyük bir şok yaşadı. İşte Üç Kız Kardeş 7. bölüm 2. fragmanı...

Üç Kız Kardeş 7. Bölüm Fragmanı - 2 VİDEO

ÜÇ KIZ KARDEŞ 6. BÖLÜM ÖZETİ

Türkan Mine'nin yakınlığını iyi niyetli bir arkadaşlık olarak gördüğü için Somer'le arasındaki sorunları paylaşır. Mine olmaması gereken bir görüşmenin bedelini ağır bir şekilde ödeyecektir.

Türkan, evli kalmak ve Somer'in kalbini kazanmak için çaba sarf eder. Somer için Mine'nin ihaneti affedilmez olacaktır.