Üç Kız Kardeş 9. bölüm fragmanı: Türkan'ı terk eden Somer, Mine'ye geri döndü! Boşanıyorlar...

Üç Kız Kardeş 9. bölüm fragmanı: Türkan'ı terk eden Somer, Mine'ye geri döndü! Boşanıyorlar...

Üç Kız Kardeş'in yayınlanan fragmanında; Somer ve Türkan'ın arasının bozulduğu görüldü. Somer, Türkan'ı terk edip yeniden Mine'ye döndü. Rüçhan ise Türkan'ı evden kovmak için harekete geçti.

Süreç Film imzalı, ilk bölümü 22 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Eda Teksöz'ün üstlendiği, senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı Üç Kız Kardeş, İclal Aydın'ın romanından uyarlandı.

Başrollerinde; İclal Aydın, Reha Özcan, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu ve Berker Güven gibi isimlerin yer aldığı dizi, kısa süre içerisinde dikkati çekti.

Reyting yarışına dahil olan ve herkesin gözdesi haline gelen dizinin yayınlanan fragmanında; Türkan ve Somer'in arasının bozulduğu görüldü.

Somer, Türkan'ı terk ettikten sonra yeniden eski aşkı Mine'ye geri döndü ve ona "Senden nefret ediyorum." dedi.

Mine ise Somer'in bu tavrına rağmen, "Ben seni çok seviyorum" diyerek karşılık verdi ve barışma gerçekleşti.

Bu süre içerisinde boş durmayan Rüçhan, Türkan'ı evden kovmak için harekete geçti. Türkan'ın yaşanan bu olaylardan sonra ne yapacağı merak edilmeye başlandı. İşte Üç Kız Kardeş 9. bölüm fragmanı...

Üç Kız Kardeş 9. bölüm fragmanı İZLE