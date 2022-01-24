Üç Kız Kardeş dizisinden ilk tanıtım geldi! Oyuncu kadrosu göz kamaştırdı

Kanal D'nin yeni dizisi Üç Kız Kardeş'in ilk tanıtımı yayınlandı. Tanıtımın yayınlanmasıyla birlikte İclal Aydın, Reha Özcan, Almila Ada'yı buluşturan dizi, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği, İclal Aydın'ın satış rekorları kıran aynı isimli romanından uyarlanan Kanal D'nin yeni dizisi Üç Kız Kardeş, izleyiciler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.

Yönetmen koltuğunda Eda Teksöz’ün oturduğu, senaryosunu Betül Yağsağan'ın kaleme aldığı Süreç Film imzalı Üç Kız Kardeş dizisinin başrollerinde Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada ve Melisa Berberoğlu yer alıyor.

Merakla beklenen dizinin oyuncu kadrosunda Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Murat Çidamlı, Demircan Kaçel, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay , Emre Kıvılcım, Mert Özcan, Ece Baliç gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

İLK TANITIMI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatacak olan ve etkileyici bir oyuncu kadrosunun yer aldığı ''Üç Kız Kardeş'' dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı.

Birçok duyguyu bir arada yaşatacak hikayesiyle Üç Kız Kardeş dizisinin ilk tanıtımı, yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyanın gündemine oturdu.

Aile sıcaklığını izleyicilerle buluşturmaya hazırlanan dizinin çekimleri Ayvalık’ta devam ediyor.

Üç Kız Kardeş Fragmanı VİDEO