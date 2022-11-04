Üç Kız Kardeş dizisinin Türkan'ı yırtmaçlı eteğiyle poz verdi! Özgü Kaya'dan çok konuşulacak bacak dekoltesi

Üç Kız Kardeş dizisinin Türkan'ı yırtmaçlı eteğiyle poz verdi! Özgü Kaya'dan çok konuşulacak bacak dekoltesi

Daha önce Adı Efsane, Kimse Bilmez dizilerinde rol alan ve şimdilerde Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan karakterine hayat veren Özgü Kaya, yırtmaçlı eteğiyle verdiği pozla sosyal medyayı salladı.

5 Şubat 1996 tarihinde dünyaya geldiği bilinen ve 26 yaşında olan Özgü Kaya, oyunculuğuyla olduğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor. Daha önce Kanal D ekranlarında yayınlanan Adı Efsane ve atv'de yayınlanan Kimse Bilmez dizilerinde rol alan Özgü Kaya, şimdilerde Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan karakterine hayat veriyor.

Kaya'nın 2021 yılında Gain platformunda yayınlanan Ex Aşkım projesinde rol aldığı ve TRT1'de yayınlanan Mehmetçik Kut'ül Amare dizisinde Zeynep karakterine hayat verdiği biliniyor. Güzel oyuncu İstanbul doğumludur ve annesi Ümmü Kaya, babası Ercan Kaya'dır. Bir kardeşi olduğu bilinen oyuncunun kardeşi ise Efekan Kaya'dır.

Adı Efsane dizisinde küçük ve mütevazı hayat süren ancak lüks ve konforlu bir yaşam isteyen Sibel'i canlandıran oyuncu, Üç Kız Kardeş dizisinde Rapunzel benzeri bir karakter canlandırıyor.

Yırtmaçlı eteğiyle bacak dekolteli poz verdi!

Hayatındaki hiçbir şeyi seçme hakkına sahip olmayan Türkan karakteriyle izleyenleri ekrana kilitleyen oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde dekolteli pozlarıyla konuşulan oyuncu bu kez yırtmaçlı eteğiyle poz verdi. Kaya'nın bacak dekolteli pozu takipçilerinden beğeni topladı.

İşte Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya'nın çok konuşulan bazı fotoğrafları...