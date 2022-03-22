Üç Kız Kardeş Kurtlar Vadisi Pusu'nun yıldızını ekranlara döndürdü! O isim Dönüş'ün hayatını etkileyecek

Üç Kız Kardeş Kurtlar Vadisi Pusu'nun yıldızını ekranlara döndürdü! O isim Dönüş'ün hayatını etkileyecek

Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde hayat verdiği Sarp karakteriyle adından söz ettiren Murat Parasayar, Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisinin kadrosuna Doktor Metin rolüyle dahil oldu.

Yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği, İclal Aydın'ın satış rekorları kıran aynı isimli romanından Kanal D ekranlarına uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisi, büyük bir ilgiyle izleniyor.

Yönetmen koltuğunda Eda Teksöz'ün oturduğu, senaryosunu Betül Yağsağan'ın kaleme aldığı Süreç Film imzalı Üç Kız Kardeş dizisi, her bölümüyle reytinglerdeki başarısını artırıyor.

Başrollerinde Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada ve Melisa Berberoğlu'nun yer aldığı Üç Kız Kardeş dizisi, konusu kadar oyuncu kadrosuyla da dikkati çekiyor.

Birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatan diziden izleyicileri sevindiren bir haber geldi.

Salı akşamlarına damgasını vuran dizinin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı. Aynı zamanda bu ismin dizide hayat vereceği karakter de heyecan yarattı.

MURAT PARASAYAR ÜÇ KIZ KARDEŞ'TE

Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde hayat verdiği Sarp karakteriyle adından söz ettiren ve son olarak Akıncı dizisinde rol alan Murat Parasayar, Üç Kız Kardeş dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Parasayar, aile ve kardeşlik bağlarını anlatan dizinin 5. bölümünde Doktor Metin karakteri ile izleyici karşısına çıkacak.

Üç Kız Kardeş'in 5. bölüm 2. fragmanında; Doktor'a giden Nesrin, ''Dönüş benim öz kızım olmadığını öğrenirse hayatta kalamaz bu çocuk. Serdar ile Dönüş yan yana gelmemeli.'' diyerek gözyaşı dökmüştü.

Bu nedenle Doktor Metin karakterinin Dönüş'ün hayatını etkileyeceği düşünülüyor.

MURAT PARASAYAR KİMDİR?

1966 yılında Bursa'da dünyaya gelen Murat Parasayar, İstanbul Aydın Üniversitesi'nde eğitim aldı ve 1987 yılında mankenliğe başladı.

Birçok reklam filmi, katolog ve defilede yer alan Murat Parasayar, oyunculuğa 1993 yılında yayınlanan "Barışta Savaşanlar" isimli diziyle başladı.

Parasayar; Meleklerin Mucizesi, Sihirli Annem, Kurtlar Vadisi, Seni Yaşatacağım, Gül ve Diken, Mirasyediler, Zirvedekiler, Kırık Kalpler, Benzersiz, İlk Aşk ve Akıncı gibi onlarca dizi ve filmde yer aldı.