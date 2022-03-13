Üç Kız Kardeş ön izleme: Somer yine Türkan'ın kalbini paramparça etti!

Üç Kız Kardeş ön izleme: Somer yine Türkan'ın kalbini paramparça etti!

Üç Kız Kardeş'in yayınlanan ikinci ön izlemesinde; Somer'in Türkan'ı teselli etmeye çalışırken, onu yine kırdığı ve üzdüğü görüldü. Türkan ise kendisini banyoya kilitledi.

Süreç Film imzalı, ilk bölümü 22 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Eda Teksöz'ün üstlendiği, senaryosunu Erkan Birgören ve Betül Yağsağan'ın kaleme aldığı Üç Kız Kardeş, hızlı ve etkili bir giriş yaptı.

İclal Aydın'ın kitabından uyarlanan ve oyuncu kadrosuyla beğenilen dizinin yayınlanan bölümleri, 3 milyona yakın kişi tarafından izlendi.

Dizinin yeni bölümü öncesi yayınlanan ön izlemesinde ise Türkan ve Somer'in arasında geçen konuşma ilgi çekti.

Somer'in kendisini banyoya kilitleyen Türkan'ı oradan çıkarmak için ikna konuşması yaptığı görüldü.

Türkan bu anlarda gözyaşlarına boğulurken, Somer'in ikna çalışması bir işe yaramadı ve banyonun kapısı açılmadı.

Boşanma isteiğini yenileyen Somer'in bundan sonra atacağı adım merak konusu oldu. İşte Üç Kız Kardeş ön izleme...

Üç Kız Kardeş ön izleme İZLE