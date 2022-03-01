Üç Kız Kardeş Rüçhan'ın 20 yıl aynı yastığa baş koyduğu isme bakın! Güldür Güldür'de kırıp geçiriyor

Üç Kız Kardeş Rüçhan'ın 20 yıl aynı yastığa baş koyduğu isme bakın! Güldür Güldür'de kırıp geçiriyor

Üç Kız Kardeş dizisinde Rüçhan karakterine hayat veren ünlü oyuncu Veda Yurtsever, eski eşi ile gündeme geldi. Yurtsever'in, Güldür Güldür'ün efsane ismiyle evlilik yaptığını duyanlar hayrete düştü.

İclal Aydın'ın aynı isimli romanından uyarlanan Kanal D'nin yeni dizisi Üç Kız Kardeş, ilk bölümüyle iyi bir izlenme oranı elde etti.

Başrollerinde Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada ve Melisa Berberoğlu'nun yer aldığı Üç Kız Kardeş dizisi, izleyicilerden büyük ilgi gördü.

Aile ve kardeşlik bağlarını anlatan dizide hayat verdiği Rüçhan karakteriyle izleyicileri hem korkutan hem de öfkeden deliye döndüren Veda Yurtsever, başarılı oyunculuğuyla beğeni topladı.

Özel hayatı merak konusu olan Veda Yurtsever hakkında araştırma yapanlar, şaşırtan bir detay ile karşılaştı. Başarılı oyuncunun eski eşi Güldür Güldür Show'un efsane ismi çıktı.

OYUNCULUĞA ''İKİ AİLE'' DİZİSİYLE BAŞLADI

1969 yılında Bingöl'de dünyaya gelen Veda Yurtsever, küçük yaşlarda oyunculuğa ilgi duymaya başladı.

Eskişehir Devlet Konservatuvarı'na girmeye hak kazanan Veda Yurtsever, mezuniyetinin hemen ardından Diyarbakır'a yerleşti.

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda birçok oyunda sahneye çıkan Yurtsever, daha sonra Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev aldı.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitmenlik yapan oyuncu, İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda yönetmen yardımcılığı görevini de üstlendi.

Oyunculuğa 2006 yılında rol aldığı İki Aile dizisiyle başlayan Veda Yurtsever; Kırgın Çiçekler, Babil, Alev Alev ve Fatmagül'ün Suçu Ne gibi yapımlarda rol aldı.

ESKİ EŞİ GÜLDÜR GÜLDÜR'ÜN EFSANE İSMİ

Özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan Veda Yurtsever'in eski eşini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Veda Yurtsever, 1998 yılında meslektaşı Mahir İpek ile dünya evine girdi. Ancak ünlü çift, 20 yıllık evliliklerini 2018 yılında sonlandırdı.

Anlaşmalı bir şekilde sessiz sedasız boşanan ünlü çiftin, 'Söz' adında bir çocukları bulunuyor.

Veda Yurtsever, aile mahkemesine verdiği dilekçede ''Mahir İpek ile yıllar içinde ilişkimizin yıprandığı kanaatine varıp dostluğumuzun devamı için evliliğimizin sona ermesi kararını verdik.'' ifadelerini kullanmıştı.

Şimdilerde Show TV'nin sevilen komedi programı Güldür Güldür'de Hayati karakteriyle izleyici karşısına çıkan Mahir İpek, her hafta izleyiciyi kırıp geçiriyor.