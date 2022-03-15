Üç Kız Kardeş Somer'in kendisinden 13 yaş büyük sevgilisini görenler şoke oldu! Meğer o güzel oyuncuymuş...

Üç Kız Kardeş Somer'in kendisinden 13 yaş büyük sevgilisini görenler şoke oldu! Meğer o güzel oyuncuymuş...

Üç Kız Kardeş dizisinde Somer karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu Berker Güven, özel hayatı merak ediliyordu. Güven'in kendisinden 13 yaş büyük oyuncuyla aşk yaşadığını öğrenenler şaştı kaldı.

İclal Aydın'ın aynı isimli romanından Kanal D ekranlarına uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisi, heyecan dolu bölümleriyle seyircisinin ilgisinin diri tumayı başarıyor.

Yönetmen koltuğunda Eda Teksöz'ün oturduğu, senaryosunu Betül Yağsağan'ın kaleme aldığı Üç Kız Kardeş dizisi, reytinglerde hatırı sayılır bir oran elde ediyor.

Aile ve kardeşlik bağlarını anlatan dizinin başrollerinde Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada ve Melisa Berberoğlu yer alıyor.

Bu isimlerden Berker Güven, birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatan dizide ''Somer'' karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor.

Başkasını sevdiği halde annesinin baskısıyla Türkan ile evlenen Somer karakterini başarılı bir şekilde canlandıran Berker Güven, yakışıklılığıyla da adından söz ettiriyor.

Özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan Güven hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı. Güven'in sevgilisinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler şaşıp kaldı.

VATANIM SENSİN İLE PARLADI

1994 yılında İzmir'de dünyaya gelen Berker Güven, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünden mezun oldu.

Oyunculuğa Vatanım Sensin dizisiyle adım atan Berker Güven, 2017 yılında yayınlanan Babam filminde Çetin Tekindor ve Melisa Şenolsun ile başrolü paylaştı.

Genç oyuncu, başrollerinde Bahar Şahin, Ozan Dolunay ve Sera Kutlubey gibi isimlerin yer aldığı Zalim İstanbul dizisinde Nedim adındaki engelli bir genci canlandırdı.

Ardından Alev Alev dizisinde rol alan Berker Güven, şimdilerde Üç Kız Kardeş dizisiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

NİHAN YALÇIN İLE BİRLİKTE

Ünlü oyuncu Berken Güven, bir süredir kendisinden 13 yaş küçük meslektaşı Nihan Yalçın ile aşk yaşıyor.

26 yaşındaki Berker Güven, geçtiğimiz aylarda 40 yaşındaki sevgilisi Nihal Yalçın ile Cihangir'de sarmaş dolaş görüntülenmişti.

Berker Güven, Antalya Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görülen sevgilisi Nihal Yalçın'a, ''Tüm desteğimle arkanda sadece durmayı bilerek seni iftihar ve hayranlıkla izliyor olacağım. Mutlulukların daim olsun sevgilim. Seninle gurur duyuyorum.'' sözleriyle seslenmişti.

Nihan Yalçın, şimdilerde Show TV'de yayınlanan Oğlum dizisinde Melike karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor.