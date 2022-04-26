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    • Üç Kız Kardeş'in alımlı Türkan'ı derin dekolteli elbisesiyle sosyal medyayı salladı! 'Bu nasıl bir güzellik'

    Üç Kız Kardeş'in alımlı Türkan'ı derin dekolteli elbisesiyle sosyal medyayı salladı! 'Bu nasıl bir güzellik'

    Üç Kız Kardeş dizisinde evin en büyük kızı Türkan karakterine hayat veren Özgü Kaya, derin dekolteli elbisesiyle poz verdi. Türkan Şoray'a benzetilen Kaya'nın paylaşımı, beğeni yağmuruna tutuldu.
    • Haber Merkezi
    • 26.04.2022 - 17:36
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    Üç Kız Kardeş'in alımlı Türkan'ı derin dekolteli elbisesiyle sosyal medyayı salladı! 'Bu nasıl bir güzellik'

    Eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda tamamlayan Özgü Kaya, ilk oyunculuk deneyimini ''Adı Efsane'' dizisinde hayat verdiği Sibel karakteriyle yaşadı.

    Daha sonra Mehmetçik Kut'ül Amare ve Kimse Bilmez isimli yapımlarda boy gösteren Özgü Kaya, Kanal D'de yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisiyle ekranlara döndü.

    Başrolünü Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Almila Ada ve Melisa Berberoğlu ile paylaştığı dizide evin en büyük kızı Türkan karakterine hayat veren Kaya, oyunculuğuyla beğeni topluyor.

    Güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başaran 26 yaşındaki oyuncu, zaman zaman iddialı sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

    Özgü Kaya'dan cesur poz

    Instagram'da 2 milyona yakın takipçisi bulunan Özgü Kaya, derin göğüs dekolteli elbisesiyle ayna karşısında poz verdi.

    Düzgün fiziğiyle kendine hayran bırakan Özgü Kaya'nın karesi, takipçilerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

    Türkan Şoray'a benzetilen Kaya'nın paylaşımına, ilk yorum oyuncu sevgilisi Burak Serdar Şanal'dan geldi.

    Şanal, güzel oyuncunun fotoğrafına, ''Ma lil angel'' yorumunu yaparken takipçileri, ''Bu kız felaket'', ''Güzellik diye buna derim, ''Bu nasıl bir güzellik'' gibi yorumlar yaptı.

    Üç Kız Kardeş in alımlı Türkan ı derin dekolteli elbisesiyle sosyal medyayı salladı! Bu nasıl bir güzellik #1

    Üç Kız Kardeş in alımlı Türkan ı derin dekolteli elbisesiyle sosyal medyayı salladı! Bu nasıl bir güzellik #2

    Üç Kız Kardeş in alımlı Türkan ı derin dekolteli elbisesiyle sosyal medyayı salladı! Bu nasıl bir güzellik #3

    Üç Kız Kardeş in alımlı Türkan ı derin dekolteli elbisesiyle sosyal medyayı salladı! Bu nasıl bir güzellik #4

    Üç Kız Kardeş in alımlı Türkan ı derin dekolteli elbisesiyle sosyal medyayı salladı! Bu nasıl bir güzellik #5

    Üç Kız Kardeş in alımlı Türkan ı derin dekolteli elbisesiyle sosyal medyayı salladı! Bu nasıl bir güzellik #6

    Üç Kız Kardeş in alımlı Türkan ı derin dekolteli elbisesiyle sosyal medyayı salladı! Bu nasıl bir güzellik #7


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