Petrol
104.23
-4.80%
Euro
16.25
-0.20%
Dolar
14.62
-1.34%
Altın
898.44
-1.90%
Borsa
2204
1.46%
Bitcoin
699.497
-0.63%
BTXN Coin
39.18
-0.02%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 17 C
    • Üç Kız Kardeş'in alımlı Türkan'ı Özgü Kaya bikinili pozlarıyla 'Of' dedirtti! 'Bir içim su gibisin'

    Üç Kız Kardeş'in alımlı Türkan'ı Özgü Kaya bikinili pozlarıyla 'Of' dedirtti! 'Bir içim su gibisin'

    Üç Kız Kardeş dizisinde evin en büyük kızı Türkan karakterine hayat veren Özgü Kaya, bikinili pozlarıyla akılları baştan aldı. Güzel oyuncunun birbirinden iddialı pozlarına beğeni ve yorum yağdı.
    • Haber Merkezi
    • 29.03.2022 - 17:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Üç Kız Kardeş'in alımlı Türkan'ı Özgü Kaya bikinili pozlarıyla 'Of' dedirtti! 'Bir içim su gibisin'

    İclal Aydın'ın aynı adlı romanından Kanal D ekranlarına uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisi, heyecan dolu bölümleriyle reyting rekorları kırmaya devam ediyor.

    Yönetmen koltuğunda Eda Teksöz'ün oturduğu, senaryosunu Betül Yağsağan'ın kaleme aldığı Üç Kız Kardeş dizisi, salı akşamlarına damgasını vuruyor.

    Aile ve kardeşlik bağlarını anlatan dizinin başrollerinde Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada ve Melisa Berberoğlu yer alıyor.

    Bu isimlerden Özgü Kaya, birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatan dizide ''Türkan'' karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor.

    26 yaşındaki Özgü Kaya, iki yıldır 33 yaşındaki meslektaşı Burak Serdar Şanal ile aşk yaşıyor.

    OYUNCULUĞA 'ADI EFSANE' İLE BAŞLADI

    17 Haziran 1996 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Özgü Kaya, eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda tamamladı.

    İlk oyunculuk deneyimini ''Adı Efsane'' dizisinde hayat verdiği Sibel karakteriyle yaşayan Özgü Kaya, daha sonra Mehmetçik Kut'ül Amare ve Kimse Bilmez isimli yapımlarda boy gösterdi.

    Üç Kız Kardeş in alımlı Türkan ı Özgü Kaya bikinili pozlarıyla Of dedirtti! Bir içim su gibisin #1

    BİKİNİLİ POZLARIYLA MEST ETTİ

    Hem oyunculuk performansı hem de güzelliği ile beğeni toplayan Özgü Kaya, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

    Instagram'da 2 milyona yakın takipçisi bulunan Kaya, bikinili pozlarıyla takipçilerini büyülüyor.

    Güzel oyuncunun iddialı paylaşımları beğeni yağmuruna tutulurken ''Bir içim su gibisin'', ''Kalçanı gözümüze soktun'', ''Çok seksisin'', ''Cennetten mi düştün?'', ''Gördüğüm en güzel kadın'' gibi övgü dolu yorumlar yapılıyor.

    Üç Kız Kardeş in alımlı Türkan ı Özgü Kaya bikinili pozlarıyla Of dedirtti! Bir içim su gibisin #2

    Üç Kız Kardeş in alımlı Türkan ı Özgü Kaya bikinili pozlarıyla Of dedirtti! Bir içim su gibisin #3

    Üç Kız Kardeş in alımlı Türkan ı Özgü Kaya bikinili pozlarıyla Of dedirtti! Bir içim su gibisin #4

    Üç Kız Kardeş in alımlı Türkan ı Özgü Kaya bikinili pozlarıyla Of dedirtti! Bir içim su gibisin #5

    Üç Kız Kardeş in alımlı Türkan ı Özgü Kaya bikinili pozlarıyla Of dedirtti! Bir içim su gibisin #6

    Üç Kız Kardeş in alımlı Türkan ı Özgü Kaya bikinili pozlarıyla Of dedirtti! Bir içim su gibisin #7

    Üç Kız Kardeş in alımlı Türkan ı Özgü Kaya bikinili pozlarıyla Of dedirtti! Bir içim su gibisin #8

    Üç Kız Kardeş in alımlı Türkan ı Özgü Kaya bikinili pozlarıyla Of dedirtti! Bir içim su gibisin #9

    Üç Kız Kardeş in alımlı Türkan ı Özgü Kaya bikinili pozlarıyla Of dedirtti! Bir içim su gibisin #10

    Üç Kız Kardeş in alımlı Türkan ı Özgü Kaya bikinili pozlarıyla Of dedirtti! Bir içim su gibisin #11

    Üç Kız Kardeş in alımlı Türkan ı Özgü Kaya bikinili pozlarıyla Of dedirtti! Bir içim su gibisin #12


    İlginizi Çekebilir

    Bitcoin ile nasıl para kazanılır?
    Mtm

    Bitcoin ile nasıl para kazanılır?

    Rıdvan Dilmen şikayetini geri çekti, dava düşürüldü
    3. Sayfa

    Rıdvan Dilmen şikayetini geri çekti, dava düşürüldü

    Araç kiralamada pazarın güçlü şirketi Lider Filo halka arz oluyor
    Otomobil

    Araç kiralamada pazarın güçlü şirketi Lider Filo halka arz oluyor

    Görüş Bildir