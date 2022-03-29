Üç Kız Kardeş'in alımlı Türkan'ı Özgü Kaya bikinili pozlarıyla 'Of' dedirtti! 'Bir içim su gibisin'

Üç Kız Kardeş'in alımlı Türkan'ı Özgü Kaya bikinili pozlarıyla 'Of' dedirtti! 'Bir içim su gibisin'

Üç Kız Kardeş dizisinde evin en büyük kızı Türkan karakterine hayat veren Özgü Kaya, bikinili pozlarıyla akılları baştan aldı. Güzel oyuncunun birbirinden iddialı pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

İclal Aydın'ın aynı adlı romanından Kanal D ekranlarına uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisi, heyecan dolu bölümleriyle reyting rekorları kırmaya devam ediyor.

Yönetmen koltuğunda Eda Teksöz'ün oturduğu, senaryosunu Betül Yağsağan'ın kaleme aldığı Üç Kız Kardeş dizisi, salı akşamlarına damgasını vuruyor.

Aile ve kardeşlik bağlarını anlatan dizinin başrollerinde Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada ve Melisa Berberoğlu yer alıyor.

Bu isimlerden Özgü Kaya, birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatan dizide ''Türkan'' karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor.

26 yaşındaki Özgü Kaya, iki yıldır 33 yaşındaki meslektaşı Burak Serdar Şanal ile aşk yaşıyor.

OYUNCULUĞA 'ADI EFSANE' İLE BAŞLADI

17 Haziran 1996 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Özgü Kaya, eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda tamamladı.

İlk oyunculuk deneyimini ''Adı Efsane'' dizisinde hayat verdiği Sibel karakteriyle yaşayan Özgü Kaya, daha sonra Mehmetçik Kut'ül Amare ve Kimse Bilmez isimli yapımlarda boy gösterdi.

BİKİNİLİ POZLARIYLA MEST ETTİ

Hem oyunculuk performansı hem de güzelliği ile beğeni toplayan Özgü Kaya, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

Instagram'da 2 milyona yakın takipçisi bulunan Kaya, bikinili pozlarıyla takipçilerini büyülüyor.

Güzel oyuncunun iddialı paylaşımları beğeni yağmuruna tutulurken ''Bir içim su gibisin'', ''Kalçanı gözümüze soktun'', ''Çok seksisin'', ''Cennetten mi düştün?'', ''Gördüğüm en güzel kadın'' gibi övgü dolu yorumlar yapılıyor.