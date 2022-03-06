Üç Kız Kardeş'in alımlı Türkan'ı Özgü Kaya'nın estetiksiz haline bakın! Doğal güzel sananlar yıkıldı...

Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan karakterine hayat veren Özgü Kaya, eski karesiyle gündem oldu. Kaya'nın doğal güzel olduğunu düşünen hayranları, estetiksiz halini görünce hayal kırıklığına uğradı.

İclal Aydın'ın aynı isimli romanından Kanal D ekranlarına uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisi, heyecan dolu bölümleriyle seyircisinin ilgisinin diri tumayı başarıyor.

Yönetmen koltuğunda Eda Teksöz'ün oturduğu, senaryosunu Betül Yağsağan'ın kaleme aldığı Üç Kız Kardeş dizisi, reytinglerde hatırı sayılır bir oran elde ediyor.

Aile ve kardeşlik bağlarını anlatan dizinin başrollerinde Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada ve Melisa Berberoğlu yer alıyor.

Bu isimlerden Özgü Kaya, birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatan dizide ''Türkan'' karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor.

Hem oyunculuk performansı hem de güzelliği ile beğeni toplayan Özgü Kaya, eski karesi ile gündem oldu.

DOĞAL GÜZEL ZANNEDENLER YANILDI

Güzel oyuncu Özgü Kaya'nın estetiksiz hali, görenleri hüsrana uğrattı. Çenesinde büyük değişiklik olan oyuncunun yüzünün bir hayli değiştiği görüldü.

Ancak yapılan estetiğin gayet işe yaradığı ve 25 yaşındaki oyuncunun adeta baştan yaratıldığı görülüyor.

OYUNCULUĞA 'ADI EFSANE' İLE BAŞLADI

17 Haziran 1996 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Özgü Kaya, eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda tamamladı.

Özgü Kaya, ilk oyunculuk deneyimini 2017 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan ''Adı Efsane'' dizisinde hayat verdiği Sibel Yılmaz karakteriyle yaşadı.

Güzel oyuncu, daha sonra sırasıyla Mehmetçik Kut'ül Amare ve Kimse Bilmez isimli yapımlarda boy gösterdi.

İşte o kareler...