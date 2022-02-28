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    • Üç Kız Kardeş'in Dönüş'ü Almila Ada gönlünü Fransız'a kaptırmış! 7 yıllık aşktan geriye kalan...

    Üç Kız Kardeş'in Dönüş'ü Almila Ada gönlünü Fransız'a kaptırmış! 7 yıllık aşktan geriye kalan...

    İclal Aydın'ın romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisinde "Dönüş" karakterini canlandıran Almila Ada'nın özel hayatı merak konusu oldu. Ada'nın 7 yıllık eski sevgilisi görenleri şaşırttı.
    • Haber Merkezi
    • 28.02.2022 - 21:12
    • Güncelleme : 28.02.2022 - 21:13
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    Üç Kız Kardeş'in Dönüş'ü Almila Ada gönlünü Fransız'a kaptırmış! 7 yıllık aşktan geriye kalan...

    Üç Kız Kardeş'in Dönüş'ü Almila Ada, hem güzelliği hem de başarısıyla ekranlarda boy gösteriyor.

    Daha önce Kaderimin Yazıldığı Gün, Kırgın Çiçekler, Adı Efsane, Cennet'in Gözyaşları gibi dizilerde rol alan genç oyuncunun özel hayatı da merak konusu oldu.

    27 yaşındaki Almila Ada'nın sevgilisi olup olmadığı izleyiciler tarafından araştırılırken, ortaya çıkan gerçek duyanları şaşırttı.

    7 YILLIK FRANSIZ AŞK

    Almila Ada, uzun bir süre Fransız sevgilisi Paul Sevdik ile birliktelik yaşadı.

    Sıl sık sevgilisi Almila ile fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaşan Sevdik, son karenin altına "6 yıldır hayatımdaki en büyük aşkım" notunu düşmüştü.

    Çift, 7. yıllarında ayrılık kararı aldı.

    Sosyal medya profillerinden birbirlerine ait tüm fotoğrafları silen ikili, yollarını tamamen ayırdı.

    Üç Kız Kardeş in Dönüş ü Almila Ada gönlünü Fransız a kaptırmış! 7 yıllık aşktan geriye kalan... #1

    Üç Kız Kardeş in Dönüş ü Almila Ada gönlünü Fransız a kaptırmış! 7 yıllık aşktan geriye kalan... #2

    Üç Kız Kardeş in Dönüş ü Almila Ada gönlünü Fransız a kaptırmış! 7 yıllık aşktan geriye kalan... #3

    Üç Kız Kardeş in Dönüş ü Almila Ada gönlünü Fransız a kaptırmış! 7 yıllık aşktan geriye kalan... #4

    Üç Kız Kardeş in Dönüş ü Almila Ada gönlünü Fransız a kaptırmış! 7 yıllık aşktan geriye kalan... #5


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