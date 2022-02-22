Üç Kız Kardeş'in Dönüş'ü Almila Ada kimdir, kaç yaşında? Almila Ada'nın biyografisi

Üç Kız Kardeş dizisinde Dönüş karakterine hayat verecek olan Almila Ada'nın hayatı araştırma konusu oldu. Peki Üç Kız Kardeş'in Dönüş'ü Almila Ada kimdir, kaç yaşında? İşte Almila Ada'nın biyografisi.

Yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği, İclal Aydın'ın aynı isimli romanından uyarlanan Kanal D'nin yeni dizisi Üç Kız Kardeş, 22 Şubat Salı akşamı ekran macerasına başlıyor.

Yönetmen koltuğunda Eda Teksöz'ün oturduğu, senaryosunu Betül Yağsağan'ın kaleme aldığı Süreç Film imzalı Üç Kız Kardeş dizisi, sezona damga vurmaya hazırlanıyor.

Aile ve kardeşlik bağlarını anlatan dizinin başrollerinde Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada ve Melisa Berberoğlu yer alıyor.

Güzel oyuncu Almila Ada, birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatacak olan dizide ''Dönüş'' karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazılanıyor.

Peki Üç Kız Kardeş'in Dönüş'ü Almila Ada kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? İşte Almila Ada'nın biyografisi...

ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİ DÖNÜŞ KARAKTERİ HAKKINDA

Sadık Bey ile Nesrin Hanım’ın ortanca kızları, babası Sadık Bey’e huyu suyu en çok benzeyen kızıdır. Edebiyat okumak istemiş ama geçirdiği rahatsızlıklar ve maddi sıkıntılar buna imkan vermemiş, ablası evlenip kardeşi de üniversiteyi kazanıp evden gidince anne babasıyla bir başına kalmıştır.

Kendisini Çalıkuşu romanının Feride’si ile karşılaştıran Dönüş, aslında romanın Munise’si olduğu gerçeğini (Çalıkuşu Feride’nin kızı), yıllar sonra öğrenecektir.

Dönüş’ün en büyük aşkı Serdar’dır. Nesrin, Dönüş’ü Serdar’dan hep uzak tutmaya çalışmıştır. Belki bir süreliğine başarılı olmuştur ama yıllar sonra iki aşık yeniden buluşacaktır.

ALMİLA ADA KİMDİR?

4 Ağustos 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Almila Ada'nın babası gazeteci, annesi ise moda tasarımcısı ve öğretmendir. Küçük yaşlarda baleye ilgi duyan ve bale eğitimi alan Almila Ada, annesinin işi gereği bir süre Rusya'da yaşadı.

Henüz lise yıllarında Uluslararası Varna Bale Yarışması ve Workshop'u ve Uluslararası Prag Bale Masterclass'ına katılan Almila Ada, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda bir süre bale ve piyano dersleri aldı.

Ardından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde bale eğitimini tamamlayan Ada, Londra'ya giderek bale ve sahne sanatları üzerine eğitim aldı. Burada bir cast direktörü tarafından teşvik edildi ve oyunculuğa başladı.

''Yenilmezler: Ultron Çağı'' filminde Scarlett Johansson'un küçüklüğünü canlandıracak bir balerin aranması üzerine seçmelere katıldı ve kazandı. Ada'nın bu rolden sonra oyunculuğa olan ilgisi arttı.

Ancak aşil tendonu ve kemik sorunu yaşadığı için fizik tedavi görmek üzere İstanbul'a geldi ve bir sezon Kaderimin Yazıldığı Gün dizisinde rol aldı.

Ardından diksiyon dersleri almaya başlayan Almila Ada, kısa bir süre Kırgın Çiçekler adlı dizide rol aldı. 2017 yılında Adı Efsane dizisinde Erdal Beşikçioğlu'nun kızını canlandırarak ilk başrol deneyimini yaşadı.

2020 yılında Perihan Savaş ve Yağmur Ün'le beraber rol aldığı ''The Strange Story of a Shining Pearl'' adlı kısa film, ABD'de düzenlenen Queen Palm International Film Festivali'nde 'En İyi Sinematografi', 'En İyi Kısa Film' ve 'En İyi Müzik' dallarında 3 farklı ödül kazandı.

Hollister, IQ, Vogue ve InStyle gibi dergiler için de modellik yapan Almila Ada, 2018 yılında "Pointe Stüdyo" adında bir pilates merkezi kurdu. Ada, oyunculuğun yanı sıra burada bale fitness eğitmenliği yapmaktadır.