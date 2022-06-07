Üç Kız Kardeş'in Dönüş'ü omuzlarını açtı, yırtmacını gösterdi! Son kareleri Instagram'ı salladı...

İclal Aydın'ın romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisinde "Dönüş" karakterini canlandıran Almila Ada, sosyal medyaya son pozlarıyla damga vurdu.

Üç Kız Kardeş'in Dönüş'ü Almila Ada, hem güzelliği hem de başarısıyla ekranlarda boy gösteriyor.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda bir süre bale ve piyano dersleri alan Almila Ada, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde eğitimini tamamladı.

Londra'ya giderek bale ve sahne sanatları üzerine eğitim alan Ada, oyunculuğa adım attı.

Daha önce Kaderimin Yazıldığı Gün, Kırgın Çiçekler, Adı Efsane, Cennet'in Gözyaşları gibi dizilerde rol alan genç oyuncu, adından söz ettirmeyi başarıyor.

Almila Ada'dan cesur pozlar

Hem oyunculuk performansı hem de duru güzelliği ile dikkat çeken Almila Ada, son kareleri ile gündem oldu.

27 yaşındaki Almila Ada'nın cesur pozları, sosyal medyayı adeta salladı.

Zümrüt yeşili dekolteli elbisesiyle poz veren Ada'nın bacak yırtmacı da gözden kaçmadı.

İşte o kareler...