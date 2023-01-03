Üç Kız Kardeş'in fettan Mine'si kızıl saçları ve beyaz teniyle güneş banyosu yaptı

Üç Kız Kardeş'in fettan Mine'si kızıl saçları ve beyaz teniyle güneş banyosu yaptı

Üç Kız Kardeş dizisinde "Mine" karakteriyle izleyicilerin beğenisini toplayan Nazlı Senem Ünal, Instagram pozlarıyla büyülüyor.

Kanal D'nin sevilen dizisi Üç Kız Kardeş, yeni sezonda da ilgiyle izleniyor.

Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada ve Melisa Berberoğlu'nun yer aldığı Üç Kız Kardeş dizisinde dikkat çeken isimlerden biri de Nazlı Senem Ünal oldu.

Dizide Mine karakterine hayat veren Nazlı Senem Ünal, Mesut'a hayat veren Demircan Kaçel ile aşk yaşıyor.

Kızıl saçları ve beyaz teniyle izleyicileri büyüleyen Ünal, instagram'da da oldukça beğeni topluyor.

Hem güzel hem yetenekli

Müjdat Gezen Sanat Merkezinde oyunculuk dersleri alan Nazlı Senem Ünal ilk oyunculuk deneyimini Üzgünüm Leyla dizisi ile yaşamıştır.

Ünal, Çok Güzel Hareketler 2. Kuşak da oyuncu olarak yer almış aynı zamanda Aykut Enişte ve Organize İşler: Sazan Sarmalı filminde beyaz perdede yer almıştır.

Güzelliği ile takipçilerini mest eden Üç Kız Kardeş'in Mine'si, cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor.

İşte Nazlı Senem Ünal'dan pozlar...