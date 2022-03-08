Üç Kız Kardeş'in güzel gözlü Dönüş'ü doğal güzel zannedenler yıkıldı! Estetiksiz hali hayrete düşürüyor

Üç Kız Kardeş dizisinde Dönüş karakterini canlandıran Almila Ada, eski haliyle gündeme geldi. Ada'nın doğal güzel olduğunu düşünen hayranları, estetiksiz halini görünce hayal kırıklığına uğradı.

İclal Aydın'ın aynı adlı romanından Kanal D ekranlarına uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisi, heyecan dolu bölümleriyle seyircileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Yönetmen koltuğunda Eda Teksöz'ün oturduğu, senaryosunu Betül Yağsağan'ın kaleme aldığı Üç Kız Kardeş dizisi, reytinglerde hatırı sayılır bir oran elde ediyor.

Aile ve kardeşlik bağlarını anlatan dizinin başrollerini Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada ve Melisa Berberoğlu paylaşıyor.

Bu isimlerden Almila Ada, birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatan dizide ''Dönüş'' karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor.

Hem oyunculuk performansı hem de duru güzelliği ile adından söz ettiren Almila Ada, eski hali ile gündem oldu.

BALE EĞİTİMİ ALDI

4 Ağustos 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Almila Ada, küçük yaşlarda baleye ilgi gösterdi ve bale eğitimi aldı.

Annesinin işi gereği bir süre Rusya'da yaşayan Almila Ada, henüz lise yıllarında Uluslararası Varna Bale Yarışması ve Workshop'u ve Uluslararası Prag Bale Masterclass'ına katıldı.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda bir süre bale ve piyano dersleri alan Ada, bale eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde tamamladı.

Londra'ya giderek bale ve sahne sanatları üzerine eğitim alan Ada, burada bir cast direktörü tarafından teşvik edildi ve oyunculuğa başladı.

OYUNCULUĞA İLGİ DUYMAYA BAŞLADI

Yenilmezler: Ultron Çağı filminde Scarlett Johansson'un küçüklüğünü canlandıracak bir balerin aranması üzerine seçmelere katılıp kazanan oyuncu, bu rolünden sonra oyunculuğa ilgi duymaya başladı.

Aşil tendonu ve kemik sorunu yaşadığı için fizik tedavi görmek üzere İstanbul'a gelen Almila Ada, Kaderimin Yazıldığı Gün dizisinde rol aldı.

Ardından kısa bir süre Kırgın Çiçekler adlı dizide rol alan Ada, 2017 yılında Adı Efsane dizisinde Erdal Beşikçioğlu'nun kızını canlandırarak ilk başrol deneyimini yaşadı.

Son olarak Cennet'in Gözyaşları ve Menajerimi Ara dizilerinde rol alan Almila Ada, Üç Kız Kardeş dizisiyle ekranlara döndü.

ESKİ HALİ ŞAŞIRTTI

Üç Kız Kardeş'in güzel gözlü Dönüş'ü Almila Ada, eski fotoğrafları ile gündeme geldi. Ada'nın yıllar içindeki değişimini görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, 27 yaşındaki güzel oyuncunun estetik yaptırdığını iddia etti.

Bazıları ise Almila Ada'nın doğal güzel olduğunu savunarak sadece büyüdüğü için değiştiğini belirten yorumlarda bulundu.