Üç Kız Kardeş'in Mine'si ile Yılmaz Erdoğan arasındaki gerçek şaşırttı! 'Nasıl fark edemedik?'

Üç Kız Kardeş'in Mine'si ile Yılmaz Erdoğan arasındaki gerçek şaşırttı! 'Nasıl fark edemedik?'

Üç Kız Kardeş dizisinde hayat verdiği 'Mine' karakteriyle adından söz ettiren Nazlı Senem Ünal'ın bir dönem yer aldığı program şaşırttı. Ünal'ı diziden tanıyan hayranları ise "Yok artık" dedi.

Süreç Film imzalı, İclal Aydın'ın romanından uyarlanan ve ilk bölümü 22 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan Üç Kız Kardeş, ekran macerasına hızlı başladı.

Yönetmenliğini Eda Teksöz'ün üstlendiği, senaryosunu Erkan Birgören ve Betül Yağsağan'ın kaleme aldığı dizi, dramatik konusu ile herkesi hüzünlendiriyor.

İclal Aydın, Reha Özcan, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu ve Berker Güven'in başrolünde yer aldığı dizide sevilmeyen bir karakter var.

Oyunculuğu ile beğeni ve ilgi toplayan Nazlı Senem Ünal, dizide ise Mine karakterine hayat veriyor.

Somer'in sevgilisi Mine'yi canlandıran ve ondan vazgeçmediği için sevilmeyen Senem Ünsal, bir dönem Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'de yer aldı.

1991 yılında Bursa'da dünyaya gelen Nazlı Senem Ünal, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı ve bu alanda kendisini göstermeye başladı.

Hızır Ekip, Organize İşler Sazan Sarmalı ve Aykut Enişte gibi yapımlarda rol alan oyuncu, 2000 yılında yayınlanan Leyla dizisiyle kamera karşısına geçti.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER'İN YILDIZI ÇIKTI

Nazlı Senem Ünal, 2019-2020 yılları arasında Çok Güzel Hareketler 2 programında izleyici karşısına çıktı.

Yapımcılığını ve yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın üstlendiği programda sahne alan oyuncu, güzelliği ve kabiliyetiyle beğeni kazandı.

Sosyal medyada da epey aktif olan Nazlı Senem Ünal, hayatına dair kareleri takipçileri ile paylaşarak beğeni almayı ihmal etmiyor.

Üç Kız Kardeş dizisi sayesinde de dikkatleri iyice üzerine çeken oyuncu, performansının altından başarı ile kalktı.

Oyunculuk dersinden alnının akıyla çıkan güzel isim, herkesin gıcık olduğu bir isim olan Mine'yi severek canlandırıyor.