Üç Kız Kardeş’in Mine’sinin sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer rol arkadaşıyla aşk yaşıyormuş

Üç Kız Kardeş’in Mine’sinin sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer rol arkadaşıyla aşk yaşıyormuş

İlgiyle takip edilen Üç Kız Kardeş dizisinde Mine karakterini canlandıran Nazlı Senem Ünsal'ın sevgilisi duyanları şaşırttı. Üç Kız Kardeş’in Mine’sinin sevgilisi bakın kimmiş!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisinin Mine'si Nazlı Sinem Ünsal hem oyunculuk performansıyla hem de özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken isim, daha önce Çok Güzel Hareketler 2 ekibinde de rol almış ve Menajerimi Ara dizisinde oynamıştı.

22 Mayıs 1991 tarihinde Bursa'da dünyada geldiği bilinen isim, Müjdat Gezen Sanat Merkezinde oyunculuk dersleri almıştır. Ünal oyunculuğa ilk kez Üzgünüm Leyla dizisiyle başlamıştır. Ünal'ın daha önce Tat Ketçap Vakıfbank ve Lenova gibi firmaların reklamlarında da rol aldığı bilinmekte.

Sosyal medya paylaşımlarıyla da konuşulan ünlü ismin rol arkadaşıyla aşk yaşadığı ortaya çıktı. Gönlünü rol arkadaşına kaptıran Ünal, yaptığı paylaşımla aynı dizide Mesut rolünü canlandıran rol arkadaşı Demircan Kaçel'e aşkını ilan etti.

İşte Nazlı Senem Ünal'ın sevgilisi Demircan Kaçel...