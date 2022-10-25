Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı da estetikli çıktı! "Kimi sevsek sahte çıkıyor"

Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı da estetikli çıktı! "Kimi sevsek sahte çıkıyor"

Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan karakterine hayat veren Özgü Kaya'nın eski halini görenler, gözlerine inanamadı. Güzel ismin estetik yaptırdığına dair söylemler, sosyal medyaya düştü.

5 Şubat 1996 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Özgü Kaya, şu sıralar Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan'a hayat veriyor.

İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanan ve çekimleri Ayvalık'ta yapılan dizi, reyting rekorları kırıyor.

İkinci sezonu ile yeniden ekrana dönen dizide performansı ile dikkatleri üzerine çeken Kaya, yükselişe çekti.

Dizideki performansı ve güzelliği ile herkesin ilgisini çeken Özgü Kaya, sosyal medya üzerinden de takip ediliyor.

Birçok genç kız tarafından güzellik sırları merak edilen Özgü Kaya'nın eski hali gündeme bomba gibi düştü.

Adından söz ettiren güzel oyuncu Özgü Kaya'nın estetiksiz hali, sosyal medyanın diline düştü. Çene estetiği yaptırdığı görülen Özgü Kaya'ya çok sayıda yorum yapıldı.

Özgü Kaya şaşırttı

Adı Efsane, Mehmetçik Kut'ül Amare / Mehmetçik Kutlu Zafer ve Kimse Bilmez gibi projelerde yer alan Özgü Kaya, Üç Kız Kardeş ile adından söz ettirmeye başladı.

Uzun zamandır birlikte olduğu Burak Serdar Şanal ile geçtiğimiz aylarda ayrılan Kaya, zamanını kariyerine ayırmaya başladı.

Yakaladığı çıkışı iyi değerlendiren oyuncu, her haliyle de sosyal medyada gündem oluyor.

Özgü Kaya'nın Adı Efsane dizisindeki görüntüsü bu defa sosyal medyada gündem oldu.

Çene estetiği yaptırdığı bariz bir şekilde görünen Özgü Kaya'nın göz kapaklarını da aldırdığı iddia edildi.

Sosyal medya kullanıcıları, ''Yüzünde dokunmadığı yer kalmamış'' ve ''Yağmur Tanrısevsin'e benzemek için çabalamış'' gibi yorumlarda bulundu.

Kimi ise Özgü Kaya'nın yalnızca zayıfladığını, estetik herhangi bir müdahale yaptırmadığını öne sürdü.