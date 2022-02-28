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    Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı kardeşiyle görenin aklını başından aldı! 'Bu ne karizma böyle ya'

    Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan karakterine hayat veren güzeller güzeli oyuncu Özgü Kaya, kardeşi ile gündem oldu. Kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Efekan Kaya, yakışıklılığı ile göz doldurdu.
    • Haber Merkezi
    • 28.02.2022 - 18:22
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    Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı kardeşiyle görenin aklını başından aldı! 'Bu ne karizma böyle ya'

    Süreç Film imzalı, ilk bölümü 22 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Eda Teksöz'ün üstlendiği, senaryosunu Erkan Birgören ve Betül Yağsağan'ın kaleme aldığı Üç Kız Kardeş, İclal Aydın'ın kitabından uyarlandı.

    Oyunculuğu ve kitaplarındaki başarıları ile dikkatleri çeken Aydın dizinin başrol oyuncuları arasında da yerini aldı.

    İclal Aydın'ın dışında kadroda; Reha Özcan, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu ve Berker Güven gibi isimler yer alıyor.

    Bu isimlerden Özgü Kaya, güzelliği ve oyunculuğu ile beğeni toplarken "Türkan" karakterini canlandırıyor.

    Üç Kız Kardeş'ten birisi olan Türkan'a hayat veren Özgü Kaya, ekrana gelen ilk bölümde de oyunculuk performansı ile göz doldurdu.

    5 Şubat 1996 yılında dünyaya gele genç ve başarılı isim, kardeşi Efekan Kaya ile gündem oldu.

    Genç ismin kardeşini gören sosyal medya kullanıcıları, yakışıklılığına değinmeden geçemedi.

    ÖZGÜ KAYA'NIN KARDEŞİ

    Özgü Kaya'nın kardeşi Efekan Kaya, Beykent Üniversitesi'nde Oyunculuk Bölümü'nü okuyor. Ablasının yolundan ilerleyen Kaya, herhangi bir projede rol almadı. Ancak yakın zamanda ablası gibi setlerde görülmeye başlayabilir.

    Ayrıca sosyal medyada epey aktif olan Efekan Kaya, ablası Özgü Kaya'ya benzerliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

    Üç Kız Kardeş in Türkan ı kardeşiyle görenin aklını başından aldı! Bu ne karizma böyle ya #1

    Kaya, ailesiyle yer aldığı kareleri sık sık takipçilerinin beğenisine sunuyor. özgü Kaya'nın anne ve babasını görenler, ''Güzellik genetikmiş'' ve ''Sizde de ne gen varmış arkadaş'' gibi yorumlarda bulunuyor.

    Üç Kız Kardeş in Türkan ı kardeşiyle görenin aklını başından aldı! Bu ne karizma böyle ya #2

    Üç Kız Kardeş in Türkan ı kardeşiyle görenin aklını başından aldı! Bu ne karizma böyle ya #3

    Üç Kız Kardeş in Türkan ı kardeşiyle görenin aklını başından aldı! Bu ne karizma böyle ya #4


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