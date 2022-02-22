Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya kimdir, kaç yaşında? Özgü Kaya'nın biyografisi

Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan karakterine hayat verecek olan Özgü Kaya'nın hayatı araştırma konusu oldu. Peki Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya kimdir, kaç yaşında? İşte Özgü Kaya'nın biyografisi..

Yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği, İclal Aydın'ın aynı isimli romanından uyarlanan Kanal D'nin yeni dizisi Üç Kız Kardeş, 22 Şubat Salı akşamı ekran macerasına başlıyor.

Yönetmen koltuğunda Eda Teksöz'ün oturduğu, senaryosunu Betül Yağsağan'ın kaleme aldığı Süreç Film imzalı Üç Kız Kardeş dizisi, sezona damga vurmaya hazırlanıyor.

Aile ve kardeşlik bağlarını anlatan dizinin başrollerinde Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada ve Melisa Berberoğlu yer alıyor.

Güzel oyuncu Özgü Kaya, birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatacak olan dizide ''Türkan'' karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Peki Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? İşte Özgü Kaya'nın biyografisi...

ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİ TÜRKAN KARAKTERİ HAKKINDA

Türkan, peri masalı içindeki bir Külkedisi, masalsı şatoya kapatılmış bir Rapunzel... Hayatı dışardan masal alemi gibi görünse de kapalı kapıların arkasında sadece Türkan’ın gözyaşları vardır.

Türkan, güzelliği dışında hiçbir meziyete sahip olmadığını düşünmüştür hep. Öyle olmasa annesi onu sadece “güzelim” diye sevmezdi.

Ailenin ilk göz ağrısı olan Türkan her zaman annesinin güzel, narin, kırılgan kızıydı, onun hep korunmaya muhtaç olduğunu düşünürdü, onu öyle yetiştirdi. O yüzdendir ki Türkan hayatındaki hiçbir şeyi seçme hakkına sahip olmadı. Kocasını da evlendikten sonra yaşadığı cehennem hayatını da kendi seçmedi.

Merdivensiz kuleye kapatılmış bir Rapunzel olarak kaderine daha ne kadar razı olacağını kimse bilmemektedir.

ÖZGÜ KAYA KİMDİR?

17 Haziran 1996 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Özgü Kaya, eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda tamamladı.

Özgü Kaya, ilk oyunculuk deneyimini 2017 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan ''Adı Efsane'' dizisinde hayat verdiği Sibel Yılmaz karakteriyle yaşadı.

Kaya, daha sonra sırasıyla Mehmetçik Kut'ül Amare ve Kimse Bilmez isimli yapımlarda yer aldı.

25 yaşındaki Özgü Kaya'nın kendisi gibi oyuncu olan Burak Serdar Şanal ile birlikte olduğu biliniyor.