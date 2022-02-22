Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya'nın büyük aşkı Arka Sokaklar'ın yıldızı çıktı! İki yıldır beraberler...

Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan karakteriyle izleyici karşısına çıkacak olan Özgü Kaya, özel hayatıyla gündeme geldi Kaya'nın, Arka Sokaklar dizisinin yıldızıyla aşk yaşadığını duyanlar şaşıp kaldı.

İclal Aydın'ın aynı isimli romanından uyarlanan Kanal D'nin yeni dizisi Üç Kız Kardeş, 22 Şubat Salı akşamı ekran macerasına başlıyor.

Yönetmen koltuğunda Eda Teksöz'ün oturduğu, senaryosunu Betül Yağsağan'ın kaleme aldığı Üç Kız Kardeş dizisi, sezona damga vurmaya hazırlanıyor.

Aile ve kardeşlik bağlarını anlatan dizinin başrollerinde Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada ve Melisa Berberoğlu yer alıyor.

Güzel oyuncu Özgü Kaya, birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatacak olan dizide ''Türkan'' karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Özgü Kaya hakkında araştırma yapanlar, öğrendikleri bilgi karşısında şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

OYUNCULUĞA 'ADI EFSANE' İLE BAŞLADI

17 Haziran 1996 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Özgü Kaya, eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda tamamladı.

Özgü Kaya, ilk oyunculuk deneyimini 2017 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan ''Adı Efsane'' dizisinde hayat verdiği Sibel Yılmaz karakteriyle yaşadı.

Güzel oyuncu, daha sonra sırasıyla Mehmetçik Kut'ül Amare ve Kimse Bilmez isimli yapımlarda boy gösterdi.

ARKA SOKAKLAR'IN YILDIZIYLA BİRLİKTE

25 yaşındaki Özgü Kaya, bir dönem Arka Sokaklar dizisinde Ceyhun karakteriyle izleyici karşısına çıkan 33 yaşındaki Burak Serdar Şanal ile aşk yaşıyor.

İki yıldır aşk yaşayan Özgü Kaya ve Burak Serdar Şanal, zaman zaman sosyal medya hesaplarından yaptıkları duygusal paylaşımlarla gündeme geliyor.

Geçtiğimiz kasım ayında sevgilisiyle yer aldığı bir fotoğrafı yayınlayan Şanal, "Ben seversem ruhumla severim. O ne durur, ne de unutur..." ifadelerini kullanmıştı.