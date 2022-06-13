Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Somer'in aklını başından aldı! Minicik kırmızı elbisesi kıskançlık krizine soktu

Üç kız Kardeş dizisinde Türkan'a hayat veren Özgü Kaya, son zamanlarda yıldızı parlayan isimlerin başında geliyor. Güzelliğiyle beğeni toplayan Kaya, son pozlarıyla sosyal medyayı yıktı.

Süreç Film imzalı, ilk bölümü 22 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Eda Teksöz'ün üstlendiği, senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı Üç Kız Kardeş, oldukça iyi bir sezonu geride bıraktı.

İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanan ve yine Aydın'ın başrolünde yer aldığı dizide; Reha Özcan, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu ve Berker Güven oynuyor.

Dizide Türkan karakterine hayat veren Özgü Kaya ise güzelliği ve oyunculuğuyla son zamanların yıldızı parlayan isimlerinden oldu.

26 Şubat 1996 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Kaya; Adı Efsane, Mehmetçik Kut'ül Amare, Kimse Bilmez gibi projelerde yer aldı.

En güçlü projesi Üç Kız Kardeş olan Özgü Kaya, kendine has tavırları ve güzelliği ile sosyal medya üzerinden dikkati çekiyor.

Beğenilen isimlerin başında gelen Kaya, genç yaşında yakaladığı bu başarıyı sürdürmeye devam ettirmek istiyor.

Yaşadığı aşklardan ziyade kariyeriyle gündem olmak isteyen oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarıyla olay oldu.

Özgü Kaya'nın nefes kesen pozları

Özgü Kaya kırmızı elbisesiyle poz verince, sosyal medya yıkıldı. Sosyal medya üzerinden Kaya'ya yorum yapan hayranları, diziye atıf yapmaktan geri kalmadı.

"Somer çok kıskanacak" diyen hayranları dizinin kısa süre içerisinde sezon finalinden dönmesini istediklerini belirtti.

Türkan karakteri sayesinde dikkatleri üzerine çeken Özgü Kaya, ikinci sezonda da başarıyla ilerlemek istediklerini söyledi.