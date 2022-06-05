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    Üç Kız Kardeş'ten aşk çıktı

    Üç Kız Kardeş dizisinde Mine karakterine hayat veren Nazlı Senem Ünal ile Mesut rolünü canlandıran Demircan Kaçel'in sette başlayan arkadaşlığı aşka dönüştü.
    • Haber Merkezi
    • 05.06.2022 - 17:43
    • Güncelleme : 05.06.2022 - 23:46
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    Üç Kız Kardeş'ten aşk çıktı

    İclal Aydın'ın aynı adlı romanından Kanal D ekranlarına uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisi, kısa sürede izleyicilerin beğenisini kazandı.

    Başrollerinde Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada ve Melisa Berberoğlu'nun yer aldığı Üç Kız Kardeş dizisi, salı akşamlarının vazgeçilmez yapımları arasında yerini aldı.

    15. bölümüyle sezon finali yapmaya hazırlanan dizinin setinden aşk çıktı.

    Sosyal medyadan duyurdular

    Üç Kız Kardeş dizisinde Mine'yi canlandıran Nazlı Senem Ünal ile Mesut'a hayat veren Demircan Kaçel'in sette başlayan arkadaşlığı aşka dönüştü.

    Oyuncu çift, sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımla aşklarını doğruladı.

    Nazlı Senem Ünal, geçtiğimiz gün Instagram'dan Demircan Kaçel ile bir fotoğrafını paylaştı.

    Paylaşımının altına ''Ve bir de aşk oldu'' notunu düşen Ünal, ilişkilerini cümle aleme ilan etti.

    Üç Kız Kardeş ten aşk çıktı #1

    Üç Kız Kardeş ten aşk çıktı #2

    Üç Kız Kardeş ten aşk çıktı #3


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