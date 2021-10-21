Üç Kuruş 1. bölüm 2. fragmanı görücüye çıktı: Komiser Efe, Kartal'ın mekanını bastı!

Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi Üç Kuruş'un 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Seri katil İrfan'ın hayatına dikkat çekilen fragmana, Kartal ile Komiser Efe'nin arasında geçen diyalog damga vurdu.

Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği Show TV'nin yeni sezondaki iddialı dizisi Üç Kuruş, özellikle İçerde ve Çukur dizilerinin hayranları tarafından dört gözle beklenir oldu.

Yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk'ün oturduğu, senaryosunu Murat Uyurkulak ile Damla Serim'in kaleme aldığı Üç Kuruş dizisinin 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

Pazartesi günleri ekrana gelecek olan dizinin yayınlanan fragmanı, kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Diziyi dört gözle bekleyenler, ''Bomba gibi geliyor!'' yorumlarında bulundu.

Yayınlanan fragmanda, seri katil İrfan'ın, ''Ben İrfan. Gözlerin görmediği, sözlerin değmediği, insanlığın uğramadığı, hayatı üç kuruş etmeyen İrfan!'' sözleri dikkati çekti.

Mafya lideri Kartal'ın bulunduğu mekanı basan Komiser Efe, havaya ateş ederken Kartal'ın, ''Komiserim, sana bir silah vermişler ama sıkmasını öğretmemişler.'' sözleri damga vurdu.

Öte yandan seri katil İrfan'ın, cesedin üzerine üç kuruş atması üzerine komiser Efe, üç kuruşun Roman geleneğinde bir anlamı olup olmadığını sorguluyor. İşte Üç Kuruş 1. bölüm 2. fragmanı...

Üç Kuruş 1. Bölüm 2. Fragmanı VİDEO

ÜÇ KURUŞ KONUSU

Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro'nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe'nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur.

Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır. 'Üç Kuruş' yakında Pazartesi günleri Show TV'de başlıyor.