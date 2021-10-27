Üç Kuruş 1. bölüm ön izleme: Biz gariban olduğumuz zaman bizi hiç görmüyorsunuz!

Üç Kuruş 1. bölüm ön izleme: Biz gariban olduğumuz zaman bizi hiç görmüyorsunuz!

Üç Kuruş'un yayınlanan ön izlemesinde; Komiser Efe ve Kartal'ın arasındaki konuşmalar dikkati çekti. Efe'nin sözlerine sinirlenen Kartal, "Biz gariban olduğumuz zaman bizi hiç görmüyorsunuz" dedi.

Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği Show TV'nin yeni sezondaki iddialı dizisi Üç Kuruş, merakla bekleniyor.

İçerde ve Çukur izleyicileri tarafından sabırsızlıkla beklenen dizinin ilk bölümünden ön izleme yayınlandı.

Yayınlanan ön izlemede; Kartal'ın karakoldan ayrılmaya hazırlandığı sırada yanına Komiser Efe'nin geldiği görüldü.

Efe elinde Kartal'ın eşyalarıyla gelirken, Kartal, "Artık bu getir-götür işlerine sen mi bakıyorsun komiser? Gideceğim buradan. Otelinizi hiç beğenmedim.

Yataklar rahat değil, servis desen madi. Uyku tutmadı beni. Daha gelmem." dedi.

Onun arkasından giden Efe, "Gelmezsin tabii. Niye gelesin? Senin yerine gelir başkaları yatar.

Senin harcayacak çok adamın var. Değil mi? Sen yaparsın, onlar yatar." dedi. İşte Üç Kuruş 1. bölüm ön izleme...

Üç Kuruş 1. bölüm ön izleme VİDEO

ÜÇ KURUŞ KONUSU

Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro'nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe'nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur.

Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır. 'Üç Kuruş' yakında Pazartesi günleri Show TV'de başlıyor.