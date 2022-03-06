Üç Kuruş 17. bölüm 2. fragmanı: Neriman ile Çetin nihayet kavuştu, Kartal tutuklandı!

Üç Kuruş 17. bölüm 2. fragmanı: Neriman ile Çetin nihayet kavuştu, Kartal tutuklandı!

Show TV'nin sevilen dizisi Üç Kuruş'un 17. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmanda; Neriman ve Çetin nihayet birbirine kavuşurken Kartal'ın tutuklandığı ve Efe'nin ise büyük bir şok yaşadığı görüldü.

Yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk'ün oturduğu, senaryosunu Murat Uyurkulak ile Damla Serim'in kaleme aldığı Show TV'nin sevilen dizisi Üç Kuruş, konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Cihan Canova ve Nursel Köse gibi isimlerin yer aldığı Ay Yapım imzalı Üç Kuruş dizisinin her bölümü sabırsızlıkla bekleniyor.

Fark yaratan hikayesiyle dikkati çeken dizi, 7 Mart Pazartesi akşamı 17. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Dizinin merakla beklenen 17. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı. Fragmanda; Leyla'nın Efe'ye söylediği, "Sen Kartal'la Baybars'ı bir mi tutuyorsun?" sözleri dikkati çekti.

Öte yandan Kartal'a kendi mahallesinde silah çekilirken Korkmaz ile aralarındaki gerilim giderek yükseldi. Çıngıraklı'da gezen siyah şapkalı gizemli adamın kim olduğu merak konusu olurken Baybars, birini kurban edeceğini söyledi.

Kartal'ın tutuklandığı ve Efe'nin büyük bir şok yaşadığı heyecan dolu tanıtım akıllara "İkilinin başına neler gelecek?" sorusunu getirdi.

Neriman ve Çetin'in karşılaşması ise fragmana damga vurdu. İşte Üç Kuruş 17. bölüm 2. fragmanı...

Üç Kuruş 17. Bölüm 2. Fragman VİDEO