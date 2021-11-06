Üç Kuruş 2. bölüm 2. fragmanı: Nesrin Cavadzade ve Zafer Algöz geliyor!

Üç Kuruş 2. bölüm 2. fragmanı: Nesrin Cavadzade ve Zafer Algöz geliyor!

Show TV'nin yeni dizisi Üç Kuruş'un merakla beklenen 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Nesrin Cavadzade ve Zafer Algöz kadroya dahil oluyor. İşte Üç Kuruş 2. bölüm fragmanı...

Özellikle İçerde ve Çukur dizilerinin hayranları tarafından dört gözle beklenen Show TV'nin Ay Yapım imzalı yeni dizisi Üç Kuruş, 1 Kasım Pazartesi akşamı ekran yolculuğuna başladı.

Yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk'ün oturduğu, senaryosunu Murat Uyurkulak ile Damla Serim'in kaleme aldığı Üç Kuruş dizisi, yayınlanan ilk bölümüyle sosyal medyada büyük ses getirdi.

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Cihan Canova ve Nursel Köse gibi isimlerin yer aldığı Üç Kuruş, 8 Kasım Pazartesi günü 2. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Romanların hayatını ve yaşadıklarını konu edinen Üç Kuruş'un merakla beklenen 2. bölümünden 2. fragman da geldi.

Kartal ve Efe'nin katil hakkında konuştukları tanıtımda, Konyalının karanlıkta kaldığı gerilim dolu anlar, akıllara "Sıradaki hedef Konyalı mı?" sorusunu getiriyor.

Yeni bölümde, Nesrin Cavadzade ve Zafer Algöz, ilk kez izleyici karşısına çıkıyor. Nezih'in Çıngıraklı'ya gelişi heyecanla beklenirken kızı Bahar'ın, Kartal'ın hayatını nasıl etkileyeceği ise merak konusu. İşte Üç Kuruş 2. bölüm 2. fragmanı...

Üç Kuruş 2. Bölüm 2. Fragman VİDEO

ÜÇ KURUŞ 2. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kartal, Efe'nin anlaşma teklifini kabul etmese de Efe katili bulabilmek için birlikte çalışmaları gerektiğinden emindir. Kartal, Efe'den kurtulmaya çalışırken, Mesut'a verdiği zararın bedelini beklemediği kadar ağır bir şekilde ödemek zorunda kalır.

Suç dünyası içindeki konumunu korumak için Nezih'le bir mücadeleye giren Kartal, çareyi onun kızı olan Bahar'da arar. Cinayetlerin üzerindeki gizem perdesi biraz olsun aralanınca, Kartal bu defa, Efe'nin teklifini yeniden düşünmek zorunda kalır.