Üç Kuruş 2. bölüm fragmanı: Biz seninle anlaşamayız!

Show TV'nin yeni dizisi Üç Kuruş, dün akşam ekran yolculuğuna başladı. Nefes kesen ilk bölümün ardından merakla beklenen Üç Kuruş 2. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Üç Kuruş 2. bölüm fragmanı...

Özellikle İçerde ve Çukur dizilerinin hayranları tarafından dört gözle beklenen Show TV'nin Ay Yapım imzalı yeni dizisi Üç Kuruş, 1 Kasım Pazartesi akşamı ekran yolculuğuna başladı.

Yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk'ün oturduğu, senaryosunu Murat Uyurkulak ile Damla Serim'in kaleme aldığı Üç Kuruş dizisi, yayınlanan ilk bölümüyle adeta nefes kesti.

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Cihan Canova, ve Nurseş Köse gibi isimlerin yer aldığı Üç Kuruş'un merakla beklenen 2. bölüm fragmanı da yayınlandı.

Kartal ve Efe'nin katili bulmak için bir araya geldiği tanıtımda, ikilinin birlikte mücadele verdiği anlar büyük bir heyecanla bekleniyor. İşte Üç Kuruş 2. bölüm fragmanı...

Üç Kuruş 2. Bölüm 1. Fragman VİDEO

ÜÇ KURUŞ 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Üç Kuruş'un izleyiciyi ekran başına kilitleyen ilk bölümünde, Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro'nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe'nin yolu bir cinayet vakasıyla kesişti.

Efe, Kartal'ın yaptığı illegal işleri ortaya çıkarıp onu tutuklamak için mücadele verdi. Kartal ise her seferinde Efe'nin hamlelerinden kurtulmayı başardı. Kartal ve Efe arasında nefes kesen bir kovalamaca oyunu yaşanırken ikilinin hayatı, hikayenin gizemli karakteri İrfan'ın işlediği cinayetlerle birlikte alt üst oldu.

İrfan, Çıngıraklı'dan bir kişiyi öldürünce bu durum Kartal'ı harekete geçirdi. Ancak olayın peşine düşen Kartal da aynı katil tarafından saldırıya uğradı. İrfan, Kartal'ı da diğer kurbanları gibi tuzağa çekti. Tıpkı diğer cinayetlerindeki gibi onu öldürüp ardından üzerine üç kuruş atacak ve fotoğrafını çekecekti. İşte tam o sırada Kartal'ın elindeki "ÇP" damgasını fark eden İrfan büyük bir şaşkınlık yaşadı ve Kartal'ın yaşamasını istedi.

Efe ve Halit, Kartal'ı kurtarıp İrfan'ın peşine düştü. Köşeye sıkışan İrfan, girdiği çatışmada Halit'i öldürdü ve arabasını patlatarak kaçmayı başardı. Yaşanan bu olay Efe için bir dönüm noktası oldu. Meslekten uzaklaştırıldı ancak ne olursa olsun babası olarak gördüğü Komiser Halit'i öldüren katili bulmadan durmayacaktı.

Kartal ise saldırıdan kurtuldu ancak bu olay mahalledeki otoritesini sarstı. Kartal ve Efe, bir katilin peşinden aynı yola girerken aksiyonun hız kesmediği bölümün finalinde İrfan'ın da elinde "ÇP" damgası olması ve bu damgaya bakarak ağlaması dikkat çekti. ÇP'nin hikayesi neydi ve Kartal ile İrfan'ın arasında nasıl bir bağlantı vardı? Tüm bu soruların yanıtı izleyicide büyük bir merak yarattı.