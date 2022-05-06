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    Üç Kuruş 25. bölüm fragmanı: Bahar'ın ölümü öncesi son sarılmalar, son sözler...

    Üç Kuruş'un yayınlanan son fragmanında; Bahar ve Kartal arasındaki duygusal konuşma dikkati çekti. Kılıç tarafından kaçırılan Bahar'ın sonunun geldiği ise fragmanın bombası oldu.
    • Haber Merkezi
    • 06.05.2022 - 14:48
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    Üç Kuruş 25. bölüm fragmanı: Bahar'ın ölümü öncesi son sarılmalar, son sözler...

    Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 1 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün üstlendiği, senaryosunu Damla Serim ve Eset Akçilad'ın kaleme aldığı Üç Kuruş, final vermeye hazırlanıyor.

    Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç paylaştığı dizi bir sezon olarak planlandı ve aksiyona izleyenlerini doyurdu.

    Çukur'un ardından farklı konusu ve kadrosu ile dikkatleri çeken dizi, final öncesi yine ekran başına kilitleyecek.

    Yayınlanan son fragmanda; Bahar ve Kartal'ın duygusal konuşması ile aralarındaki aşk dikkati çekti.

    Bahar'ın Kılıç tarafından kaçırılması ve Kartal'ın yaşadığı korku dolu anlar, heyecanı iki katına çıkardı. İşte Üç Kuruş 25. bölüm fragmanı...

    Üç Kuruş 25. bölüm fragmanı İZLE

    Üç Kuruş 25. bölüm fragmanı: Bahar ın ölümü öncesi son sarılmalar, son sözler... #1


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