Üç Kuruş 3. bölüm ön izleme: Kartal, Bahar'ı evine davet etti!

Üç Kuruş 3. bölüm ön izleme: Kartal, Bahar'ı evine davet etti!

Üç Kuruş'un yayınlanan ön izlemesinde; Kartal'ın babasından kaçan Bahar'ı mahalleye götürdüğü ve evine davet ettiği görüldü. Bu davet karşısında şaşıran Bahar, ne diyeceğini bilemedi.

Show TV'nin Ay Yapım imzalı yeni dizisi Üç Kuruş, heyecanlı bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor.

Başrollerinde e Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Cihan Canova ve Nursel Köse gibi isimlerin yer aldığı Üç Kuruş, konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkati çekti.

Birbirinden ünlü isimleri buluşturan dizinin yayınlanan ön izlemesinde, Nesrin Cavadzade ve Uraz Kaygılaroğlu'nun sahnesi yer aldı.

Yayınlanan 3. bölüm ön izlemesinde; babasından kaçan Bahar, Kartal'la birlikte mahalleye geldi.

Kartal'la mahalleye gelen ve şaşıran Bahar, "Burası senin mahallen." dedi. Kartal ise "Burası benim mahallem, benim evim" ifadelerini kullandı.

Kartal'ın arabadan inmesi üzerine paniğe kapılan Bahar, Kartal'a bir taksi çağırmasını ve otele gitmek istediğini söyledi.

Ancak Kartal, Bahar'a onunla kalmayı teklif etti. İşte Üç Kuruş 3. bölüm ön izleme...

Üç Kuruş 3. bölüm ön izleme İZLE

ÜÇ KURUŞ 2. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Üç Kuruş'un ikinci bölümünde; Kartal, Efe’den kurtulmaya çalışırken, Mesut’a verdiği zararın bedelini ağır bir şekilde ödemek zorunda kalır.

Suç dünyası içindeki konumunu korumak için Nezih’le bir mücadeleye giren Kartal, çareyi onun kızı olan Bahar’da arar ve Bahar'la tanışır.

Cinayetlerin üzerindeki gizem perdesi biraz olsun aralanınca Kartal, teklifini yeniden düşünmek zorunda kalır.