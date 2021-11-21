Üç Kuruş 4. bölüm 2. fragmanı: Komiser Efe'nin ayı korkusu!

Üç Kuruş'un yayınlanan son fragmanında; Bahar ve Kartal'ın Nezih için anlaşma yaptığı görülürken, mahalleye gelen ve kahvede ayı gören Komiser Efe ise korkudan ne yapacağını bilemedi.

Yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk'ün oturduğu, senaryosunu Murat Uyurkulak ile Damla Serim'in kaleme aldığı Üç Kuruş, yeni bölümleriyle dikkati çekiyor.

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Cihan Canova ve Nursel Köse gibi isimlerin yer aldığı Üç Kuruş, yarın 4. bölümüyle ekranda olacak.

Dizinin 4. bölümü öncesi yayınlanan son fragmanında; Kartal, Nezih'e karşı harekete geçmek için Bahar'ı kullandı.

Bahar'a anlaşma teklif eden Kartal onu ikna etmeyi başarırken, Leyla ise Komiser Efe'nin kapısına dayandı.

Leyla kapısına dayandığı Efe'den hesap sorarken, gecenin sabahında Efe'nin annesi Leyla'yı evde gördü ve ona ağır sözler söyledi.

Mahallede kahveye gelen Komiser Efe ise ayıyı ve onun konuştuğunu görünce, korkudan ne yapacağını şaşırdı. İşte Üç Kuruş 4. bölüm 2. fragmanı...

Üç Kuruş 4. bölüm 2. fragmanı İZLE

ÜÇ KURUŞ 3. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Üç Kuruş'un 3. son bölümünde; Kartal'a gönderilen künye, Efe ile birlikte katilin izini sürebilecekleri tek ipucudur. Fakat ikisinin dışında künyenin önemini fark eden biri daha vardır.

Efe, Kartal'la anlaşması sonucunda babasıyla yüzleşirken Nezih'le girdiği mücadeleye devam eden Kartal son kez şansını denemek için Bahar'ın karşısına çıkar.

İrfan ilk defa sırrını öğrenmeye yaklaşan biriyle karşılaşıp panikler. Fakat meseleyi soğukkanlılıkla çözdüğünü düşündüğü anda yeni bir sürprizle karşılaşır.