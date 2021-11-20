Üç Kuruş 4. bölüm fragmanı nefes kesti: Efe ile Leyla öpüşüyor!

Üç Kuruş 4. bölüm fragmanı nefes kesti: Efe ile Leyla öpüşüyor!

Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi Üç Kuruş'un 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Kartal'ın Efe'yi mahalleden kovduğu tanıtımda, ikili arasında gerilim yükselirken Efe ile Leyla'nın öpüşmesi dikkati çekti.

Yeni sezonun en iddialı yapımları arasında yer alan Show TV'nin Ay Yapım imzalı Üç Kuruş dizisi, konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk'ün oturduğu, senaryosunu Murat Uyurkulak ile Damla Serim'in kaleme aldığı Üç Kuruş dizisinin her bölümü sabırsızlıkla bekleniyor.

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Cihan Canova ve Nursel Köse gibi isimlerin yer aldığı Üç Kuruş, 22 Kasım Pazartesi günü 4. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Romanların hayatını ve yaşadıklarını konu edinen Üç Kuruş'un merakla beklenen 4. bölüm fragmanı da yayınlandı.

Kartal'ın Efe'yi mahalleden kovduğu tanıtımda, ikili arasında gerilim yükseliyor. Kartal, Efe'nin Konyalı'nın bilgisayarından gizlice bilgi aldığını öğrenirken kavgaları akıllara, "Kartal ve Efe'nin ortaklığı bitiyor mu?" sorusunu getiriyor.

Cinayetleri işleyen kişinin Ferhan olduğundan bir kişi daha şüphelenmeye başlarken bunu öğrenen Oktay'ın ne yapacağı heyecanla bekleniyor.

Ferhan'ın şoke olmuş ifadesinin sebebi merak uyandırırken Efe ile Leyla'nın öpüştüğü anlar tanıtıma damgasını vuruyor. İşte Üç Kuruş 4. bölüm fragmanı...

Üç Kuruş 4. Bölüm Fragman VİDEO

ÜÇ KURUŞ 3. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Üç Kuruş'un 3. son bölümünde; Kartal'a gönderilen künye, Efe ile birlikte katilin izini sürebilecekleri tek ipucudur. Fakat ikisinin dışında künyenin önemini fark eden biri daha vardır.

Efe, Kartal'la anlaşması sonucunda babasıyla yüzleşirken Nezih'le girdiği mücadeleye devam eden Kartal son kez şansını denemek için Bahar'ın karşısına çıkar.

İrfan ilk defa sırrını öğrenmeye yaklaşan biriyle karşılaşıp panikler. Fakat meseleyi soğukkanlılıkla çözdüğünü düşündüğü anda yeni bir sürprizle karşılaşır.