Üç Kuruş 4. bölüm ön izleme: Kartal'ın babası Oktay ile İrfan yüzleşiyor!

Üç Kuruş 4. bölüm ön izleme: Kartal'ın babası Oktay ile İrfan yüzleşiyor!

Show TV'nin yeni dizisi Üç Kuruş'un merakla beklenen 4. bölümünden bir ön izleme yayınlandı. Yayınlanan bölümde, Kartal'ın babası Oktay ile seri katil İrfan'ın yüzleşmesi dikkati çekti.

Yeni sezonun en iddialı yapımları arasında yer alan Show TV'nin Ay Yapım imzalı Üç Kuruş dizisi, konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk'ün oturduğu, senaryosunu Murat Uyurkulak ile Damla Serim'in kaleme aldığı Üç Kuruş dizisi, yayınlanan fragmanları ve ön izlemeleriyle debüyük ses getiriyor.

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Cihan Canova ve Nursel Köse gibi isimlerin yer aldığı Üç Kuruş, 22 Kasım Pazartesi günü 4. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Romanların hayatını ve yaşadıklarını konu edinen Üç Kuruş'un merakla beklenen 4. bölüm ön izlemesi yayınlandı. İrfan ve Oktay'ın yüzleştiği sahnede İrfan'ın söyledikleri izleyenleri derinden etkiliyor.

Cinayetleri neden işlediğini Oktay'a anlatan İrfan'ın sözleri duygu dolu anlara sahne olurken Oktay'ın bu karşlılaşmadan sonra ne yapacağı heyecanla bekleniyor. İşte Üç Kuruş 4. bölüm ön izleme...

Üç Kuruş 4. Bölüm Ön İzleme VİDEO

ÜÇ KURUŞ 3. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Üç Kuruş'un ekrana gelen 3. bölümünde, Mirsad'ın ölümünün ardından polisler Kartal'ı cinayet suçlamasıyla gözaltına aldı. Kartal'ın suçsuz olduğunu bilen Efe, ifade vererek Kartal'ı kurtardı. Kartal'a gelen künye, ikiliyi harekete geçirirken Efe, katilin gönderdiği künyeyi araştırmaya başladı.

Kartal'ın künyesinden çocukluk arkadaşı Ferhan'ın haberdar olduğunu söylemesi gizemi yükseltirken seyirci İrfan'ın gerçek isminin Ferhan olduğunu öğrendi. Kendini ölü olarak gösteren ve başkasının kimliğini kullanan İrfan'a dair soru işaretleri giderek artmaya başladı.

Bölüme Kartal'ın uçan arabası damgasını vurdu. Nezih'ten kaçmaya çalışan Bahar'ın karşısına yeniden Kartal çıktı. Kartal, Bahar'ı kaçırmaya çalışırken nefes kesen planıyla herkesi etkiledi. Vinçle arabası bağlanan Kartal, Bahar ile birlikte uçarak Nezih'in adamından kurtulmayı başardı.

Ferhan'ın GBT kayıtlarına bakan Efe, 2019 yılında öldürüldüğünü öğrendi. Bunu duyan ve mezarın yerini öğrenen Kartal, büyük bir yıkım yaşadı. Kartal'ın "Babasının Kıymetlisi" yazılı künyesinin ortaya çıkması, Oktay'ı şüpheye düşürdü. Künyeyi yıllar önce İrfan'a veren Oktay, onun izini buldu ve finalde karşısına çıktı. Gerçek kimliğini saklamaya çalışan İrfan, karşısında Oktay'ı görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı.