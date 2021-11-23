Üç Kuruş 5. bölüm ön izleme: Kartal ve Bahar'ın Instagram canlı yayını Nezih'i delirtti!

Üç Kuruş 5. bölüm ön izleme: Kartal ve Bahar'ın Instagram canlı yayını Nezih'i delirtti!

Üç Kuruş'un yayınlanan ön izlemesinde; Kartal ve Bahar Instagram'dan canlı yayın açarak evlendiklerini duyurdu. O anlar Nezih'i sinir ederken, seyirciyi ise gülümsetti.

Show TV ekranlarında yayınlanan ve bu senenin iddialı yapımlarından birisi olan Üç Kuruş, heyecanlı anlara sahne olmaya devam ediyor.

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Cihan Canova ve Nursel Köse gibi isimlerin yer aldığı dizi, seyirciyi etkilemeyi başardı.

Oyuncu kadrosu ve konusu ile Pazartesi günlerine damga vuran diziden, yeni bölüm öncesi ön izleme geldi.

Yayınlanan ön izlemede; Nezih'e karşı anlaşma yapan Bahar ve Kartal evlendi. Bahar ve Kartal'ın evlenmesi en çok Nezih'i sinirlendirirken, ikili Instagram'dan canlı yayın açtı.

Canlı yayını Nezih'in yanında açan Bahar, "Babacım nereye, dur. Magazin basını sorularını gördüm. Herkes nikahın gerçek olup olmadığını merak ediyormuş.

Geleneklerimize uygun olarak eşimin beni babamdan istediği ana şahitlik edin istedim. Eşim Kartal. Babacım, sen bir şey söylemek ister misin izleyicilerimize?" dedi.

Bu durum karşısında sinir olan Nezih, "Merhaba." dedi. O anlar ön izlemeyi gören seyircileri gülümsetti. İşte Üç Kuruş 5. bölüm ön izleme...

Üç Kuruş 5. bölüm ön izleme İZLE