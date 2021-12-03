Üç Kuruş 6. bölüm fragmanı: Bahar ile Kartal'ın düğününe Tarık Mengüç damgası!

Üç Kuruş 6. bölüm fragmanı: Bahar ile Kartal'ın düğününe Tarık Mengüç damgası!

Show TV'nin Ay Yapım imzalı Üç Kuruş dizisinin 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde, ünlü şarkıcı Tarık Mengüç, Bahar ve Kartal'ın düğününde sahne alacak.

Yeni sezonun en iddialı yapımları arasında yer alan Show TV'nin Ay Yapım imzalı Üç Kuruş dizisi, konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk'ün oturduğu, senaryosunu Murat Uyurkulak ile Damla Serim'in kaleme aldığı Üç Kuruş dizisinin her bölümü sabırsızlıkla bekleniyor.

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Cihan Canova ve Nursel Köse gibi isimlerin yer aldığı Üç Kuruş, 6 Aralık Pazartesi günü 6. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Romanların hayatını ve yaşadıklarını konu edinen Üç Kuruş'un merakla beklenen 6. bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölümde Kartal ile Bahar’ın ses getirecek düğünü sonunda gerçekleşiyor.

Yayınlanan fragmanda Nezih, kızı Bahar'a, ''Sen bu insanlarla aile falan olamazsın'' derken Bahar'ın, ''Kim bilir babacığım.'' sözleri dikkati çekiyor.

Bahar'ın babası Nezih'i tebrik eden Komiser Efe'nin, ''Tebrik ederim. Damat diye nurtopu gibi bir belanız oldu, Hayırlı olsun.'' dediği anlar, yüzleri güldürüyor.

Dizinin 6. bölümüne konuk olan ünlü şarkıcı Tarık Mengüç, sahneye çıkarak düğünün sürprizlerinden biri oluyor.

Öte yandan İrfan'ın, düğünde Efe'nin yanında oturduğu anlar, izleyenleri şoke ederken, ''Kartal, İrfan’la karşılaşacak mı?'' sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte Üç Kuruş 6. bölüm fragmanı...

Üç Kuruş 6. Bölüm 1. Fragman VİDEO

ÜÇ KURUŞ 5. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Üç Kuruş'un beşinci bölümünde; kendini insanlara göstermeye karar veren İrfan, Çıngıraklı'da yüzünü göstererek gezmeye başladı. Kartal'ın düğün hazırlıkları devam ederken İrfan, Efe'ye bir mesaj bırakarak Kartal'la beraber peşine düşmelerini sağladı.

İrfan'ın sıradaki hedefinin evini bulan Kartal ile Efe, burada İrfan'ı kaçarken görüp takibe aldılar. Ulaştıkları yerde Kadir'in cesedini ve Ferhan'ın annesi Nesrin'in mezarını buldular.

Mezarı gören Kartal büyük bir şok yaşarken Efe, bir kasetçalar buldu. Kasetçalarda çalan şarkıyla ÇP damgasının yapıldığı geceye geri dönen Kartal, Ferhan'a seslenmeye başladı.

Kartal'ın gözyaşları içinde "Ferhan, kardeşim..." diye seslenmesi duygu dolu anlara sahne olurken İrfan tüm olanları uzaktan izledi. Kartal'ı teselli eden ise Efe oldu.