Üç Kuruş 7. bölüm fragmanı: Kartal'ın elindeki izin sırrı ne?

Üç Kuruş 7. bölüm fragmanı: Kartal'ın elindeki izin sırrı ne?

Üç Kuruş'un yayınlanan son fragmanında; Kartal ve arkadaşları Baybars'ın mekanını bastı. Baybars'ın adamlarını etkisiz hale getiren Kartal ve Komiser Efe, Ferhan'ın evine geldi.

İçerde ve Çukur dizisinin sona ermesinin ardından Üç Kuruş'un ayak sesleri duyulmaya başlamıştı.

İçerde ve Çukur hayranları tanıtımı yapılmayan ve son ana kadar gizemliğini koruyan diziyi sabırsızlıkla bekledi.

Show TV ekranlarında başlayan ve her bölümü ile farklı bir havası olan Üç Kuruş, bu sezonun en iddialı yapımlarından birisi oldu.

Yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk'ün oturduğu, senaryosunu Murat Uyurkulak ile Damla Serim'in kaleme aldığı Üç Kuruş dizisinin başrolünde birbirinden ünlü isimler yer aldı.

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Cihan Canova ve Nursel Köse gibi isimlerin yer aldığı Üç Kuruş, 7. bölümü ile ekrana gelecek.

Dizinin 7. bölümüne özel yayınlanan fragmanda; Bahar babasının en korktuğu adamın Baybars olduğunu söyledi.

Bunun üzerine harekete geçen Kartal ve adamları, Baybars'ın mekanını bastı. Adamları tek tek etkisiz hale getiren Kartal, elindeki izi taşıyan kişiyi aradığını söyledi.

Komiser Efe ile kahvede oturan Kartal, o izi Ferhan'ın taşıdığını öğrendi ve evine gitti. İşte Üç Kuruş 7. bölüm fragmanı...

Üç Kuruş 7. bölüm fragmanı İZLE