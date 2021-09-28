Üç Kuruş bombayı patlattı! Çukur'un İdris Koçovalı'sı Ercan Kesal kadroda

Yeni sezonun en iddialı yapımları arasında gösterilen Show TV'nin Üç Kuruş dizisinden ortalığı ayağa kaldıracak bir transfer haberi geldi. Çukur'un İdris Koçovalı'sı Ercan Kesal kadroya dahil oldu.

Yapımını Ay Yapım'ın üstlendiği Show TV'nin yeni sezona damga vurması beklenen iddialı dizisi Üç Kuruş, dün akşam yayınlanan tanıtımıyla büyük ses getirdi.

Yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk'ün oturduğu, senaryosunu Murat Uyurkulak ile Damla Serim'in kaleme aldığı dizi, tanıtımın ardından sosyal medyada ilk sıraya yerleşti.

Birbiriyle bağlantılı 3 kişinin çarpıcı hikayesi üzerine kurulu olan Üç Kuruş için meraklı bekleyiş devam ederken bomba bir transfer haberi daha geldi.

ERCAN KESAL ÜÇ KURUŞ'A KONUK OLACAK

Ay Yapım imzalı efsane dizi Çukur'da İdris Koçovalı karakterine hayat veren Ercan Kesal, Üç Kuruş'un kadrosuna dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ercan Kesal, Üç Kuruş’un oyuncu listesine son anda konuk oyuncu olarak dahil oldu. Kesal'ın hayat vereceği rolün detayları da belli oldu.

Usta oyuncu, Üç Kuruş'ta emekliliğine çok az bir zaman kalmış, yaşlı bir polis olan Halit karakterini canlandıracak.

HALİT KARAKTERİ HAKKINDA

Emniyet amiri Efe (Ekin Koç), bir hanın depo bölümünde kumarhane işleten Kartal'ın (Uraz Kaygılaroğlu) peşindedir.

Efe, Kartal'ın gizli yuvasına operasyon düzenler. Yanında emekliliğine kısa süre kalmış olan polis Halit vardır. Halit, kanser tedavisi gören eşi Semiha'nın (Süreyya Kilimci) üzerine titrer. Bu yaşlı kurt, yaşadığı olaylardan dolayı polislik mesleğine olan bütün idealizmini kaybetmiş, yorulmuş ve memur kafasına girmiştir.

Operasyonda yanında Emniyet'in en genç polisi Batu (Aytaç Uşun) vardır. Atletik ve bakımlı bir polis olan Batu'nun tek takıntısı vardır, o da kendisine yüz vermeyen Hazal'dır. (Tuğçe Yolcu)…

Operasyonlardan birinde Halit'in başına gelen olay Efe'nin içindeki intikam ateşini iyice körükler.