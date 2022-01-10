Üç Kuruş bu akşam (10 Ocak 2022) yok mu, neden? Seyirci yine üzülecek...

Üç Kuruş bu akşam (10 Ocak 2022) yok mu, neden? Seyirci yine üzülecek...

Yeni bölümü merakla bekleyen Üç Kuruş izleyicileri, Show TV yayın akışında yine hayal kırıklığına uğradı. Peki bu akşam Üç Kuruş yok mu, yeni bölüm ne zaman? İşte Üç Kuruş'ta son gelişmeler...

Üç Kuruş dizisi, heyecanlı anlara sahne olmaya devam ediyor.

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Cihan Canova ve Nursel Köse gibi isimlerin yer aldığı Üç Kuruş, İçerde ve Çukur izleyicilerinin uzun süredir beklediği yapımlardan birisiydi.

İlk bölümlerinden beri gündem olmayı başaran dizinin yasaklanma iddiaları da gündeme gelmişti.

Yayından kaldırılacağı konuşulan dizi "Roman halkını ötekileştirdiği" gerekçesi ile RTÜK'e şikayet edildi.

Yılın ilk bölümünü yayın akışında göremeyen seyirciler, meraklandı. 3 Ocak Pazartesi Üç Kuruş yok mu, neden yayınlanmadı soruları araştırılıyor.

Peki Üç Kuruş bu akşam var mı, neden yok? İşte ayrıntılar...

10 OCAK PAZARTESİ ÜÇ KURUŞ NEDEN YOK?

Show TV'nin sevilen dizisi Üç Kuruş ekranlara yeni yıl arası vermişken başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu'ndan ise hayranlarını üzen bir haber geldi.

Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu'nun koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Sette başka koronavirüs vakalarının da ortaya çıkması nedeniyle Üç Kuruş'un yeni bölüm çekimleri ertelendi.

ÜÇ KURUŞ YENİ BÖLÜM TARİHİ

10 Ocak günü yayımlanması beklenen bölüm için sete çıkacakken korona vakaları nedeniyle dizi sete çıkamadı.

Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç gibi isimleri buluşturan Üç Kuruş yeni bölümünün 17 Ocak Pazartesi akşamı izleyicisiyle buluşması bekleniyor.