Üç Kuruş bu akşam (3 Ocak 2022) neden yok, bitti mi? Setten kötü haber...

Üç Kuruş bu akşam (3 Ocak 2022) neden yok, bitti mi? Setten kötü haber...

Üç Kuruş dizisinin yeni bölümünü Show TV yayın akışında göremeyen izleyiciler, arama motorlarına yöneldi. Peki Üç Kuruş bu akşam yok mu, neden yok? İşte konunun detayları...

Üç Kuruş dizisi, heyecanlı anlara sahne olmaya devam ediyor.

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Cihan Canova ve Nursel Köse gibi isimlerin yer aldığı Üç Kuruş, İçerde ve Çukur izleyicilerinin uzun süredir beklediği yapımlardan birisiydi.

İlk bölümlerinden beri gündem olmayı başaran dizinin yasaklanma iddiaları da gündeme gelmişti.

Yayından kaldırılacağı konuşulan dizi "Roman halkını ötekileştirdiği" gerekçesi ile RTÜK'e şikayet edildi.

Yılın ilk bölümünü yayın akışında göremeyen seyirciler, meraklandı. 3 Ocak Pazartesi Üç Kuruş yok mu, neden yayınlanmadı soruları araştırılıyor.

Peki Üç Kuruş bu akşam var mı, neden yok? İşte ayrıntılar...

3 OCAK PAZARTESİ ÜÇ KURUŞ NEDEN YOK?

Show TV'nin sevilen dizisi Üç Kuruş ekranlara yeni yıl arası verdi. Dizinin başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu'ndan ise hayranlarını üzen bir haber geldi.

Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu'nun koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Sette başka koronavirüs vakalarının da ortaya çıkması nedeniyle Üç Kuruş'un yeni bölüm çekimleri ertelendi.

ÜÇ KURUŞ YENİ BÖLÜM TARİHİ

Show TV'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre dizinin 10 Ocak Pazartesi yeni bölümü yayınlanacak.