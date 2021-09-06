Üç Kuruş dizisi efsane kadrosuyla ses getirecek! Bir kadın oyuncu daha belli oldu

Üç Kuruş dizisi efsane kadrosuyla ses getirecek! Bir kadın oyuncu daha belli oldu

Yapımını Ay Yapım'ın üstlendiği Show TV'nin yeni dizisi Üç Kuruş'a bomba bir isim daha transfer edildi. Merakla beklenen dizinin kadrosuna Seni Çok Bekledim'in Nezahat'i Damla Makar dahil oldu.

Ay Yapım tarafından titizlikle hazırlanan Üç Kuruş dizisi, bilindiği üzere Show TV'nin yeni sezondaki en iddialı projelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Senaryosunu Murat Uyurkulak ile Damla Serim'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Çukur'un yönetmeni Sinan Öztürk'ün oturduğu Üç Kuruş dizisinin çekimleri tüm hızıyla sürüyor.

Polis, mafya ve mahalle üçgeninde geçen ve bir sezon garantisinin olduğu bilgisi kulislerde dolaşan dizide emniyet amiri Efe, Kartal ve seri katil İrfan'ın etkileyici hikayesi ekrana taşınacak.

Oyuncu görüşmelerinin devam ettiği bilinen Üç Kuruş dizisinin kadrosuna dahil olan isimler Uraz Kaygılaroğlu, Aytaç Uşun, Nursel Köse, Burak Altay, Civan Canova ve Aslıhan Malbora olmuştu. Ekin Koç ve Ahmet Rıfat Şungar'ın da diziden gelen teklife sıcak baktıkları ortaya çıkmıştı.

DAMLA MAKAR ÜÇ KURUŞ DİZİSİNDE ROL ALACAK

Pazartesi akşamları seyirciyle buluşacak olan Üç Kuruş dizisinde başroller netleşmeye başlarken, yan karakterler için de yeni anlaşmalar yapılmaya devam ediyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre genç oyuncu Damla Makar, yeni sezonda ekranlarda olması beklenen dizinin kadrosuna dahil oldu.

''Seni Çok Bekledim'' adlı dizide Nezahat karakteri ile izleyicilerin dikkatini çeken Damla Makar, dizide Uraz Kaygılaroğlu'nun canlandıracağı Kartal karakterinin halası Neriman'ın kızı Halide rolüne hayat verecek.

Roman mahallesinde güzelliğiyle dikkat çekecek olan Halide'nin annesi Neriman karakterine ise Nursel Köse hayat verecek.