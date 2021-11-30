Üç Kuruş dizisi final mi yapıyor, ne zaman? RTÜK'e şikayet edilmişti!

Üç Kuruş dizisi final mi yapıyor, ne zaman? RTÜK'e şikayet edilmişti!

Show TV'nin Ay Yapım imzalı Üç Kuruş dizisinin final yapacağı iddia edildi. Çıkan iddia, sosyal meydayı alt üst ederken Üç Kuruş dizisi final mi yapıyor, ne zaman? sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

Show TV'nin Ay Yapım imzalı Üç Kuruş dizisi, yeni sezonun en iddialı yapımları arasında yer alan

Yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk'ün oturduğu, senaryosunu Murat Uyurkulak ile Damla Serim'in kaleme aldığı Üç Kuruş dizisi, konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Ancak başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Cihan Canova ve Nursel Köse gibi isimlerin yer aldığı Üç Kuruş dizisi, reytinglerde beklenilenin altında kaldı.

Bunun üzerine Üç Kuruş hakkında final kararının alınacağı iddiası, gündeme bomba gibi düştü. Tepkilerini sosyal medyada dile getiren izleyiciler, Üç Kuruş dizisi final mi yapıyor, ne zaman? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte detaylar...

ÜÇ KURUŞ FİNAL Mİ YAPACAK?

Pazartesi akşamları Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Üç Kuruş dizisinin Çukur'un devamı niteliğinde olduğu belirtilmişti. Bu nedenle özellikle İçerde ve Çukur izleyenlerini ekran başına kilitlemişti. Ancak dizinin Çukur'a benzememesi, tepkileri de beraberinde getirmişti.

Öte yandan sosyal medyada, Üç Kuruş'un reytinglerde beklenilenin altında kaldığı ve bu nedenle dizinin yayından kaldırılacağı iddiası, konuşulmaya başlandı.

Ancak Üç Kuruş hakkında final kararının alınıp alınmayacağına ilişkin yapım ekibinden ya da kanaldan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

RTÜK'E ŞİKAYET YAĞMIŞTI

Üç Kuruş dizisinde roman karakterlerinin kötü gösterilmesi nedeniyle Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) şikayet yağmıştı.

Konuya ilişkin roman dernekleri hakkında konuşan Sinan Karaca Öztürk, "Türkiye’deki hiçbir topluma yapılamayacak, bir Kürt, bir Alevi, bir Çerkez ve diğer vatandaşlara yapılamayacak hiçbir şeyin Romanlara yapılamayacağını burada Roman kardeşlerimizle, vekillerimizle beraber göstermek için buradayız. Bu dizinin de takipçisi olacağız" ifadelerini kullanmıştı.