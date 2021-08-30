Üç Kuruş dizisinde bomba gelişme! İlk kadın oyuncusu belli oldu

Üç Kuruş dizisinde bomba gelişme! İlk kadın oyuncusu belli oldu

Yapımını Ay Yapım'ın üstleneceği Show TV'nin yeni dizisi Üç Kuruş'un hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Oyuncu görüşmelerinin devam ettiği dizide, kadın oyunculardan biri belli oldu.

Ay Yapım'ın, geçtiğimiz aylarda final yapan Çukur dizisinin ardından Show TV için hazırladığı Üç Kuruş dizisinin çalışmaları sürüyor.

Yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk'ün oturacağı, senaryosunu Murat Uyurkulak ve Damla Serim'in birlikte kaleme aldığı Üç Kuruş dizisi, büyük bir merakla bekleniyor.

Yeni sezonda ekranlarda olması planlanan dizide, kadın karakterlerini canlandıracak oyuncu arayışları devam ederken bomba bir transfer haberi geldi.

ASLIHAN MALBORA KADROYA DAHİL OLDU

Bir seri katil, polis ve mafya üçgeninde geçen olayları anlatan dizide, Uraz Kaygılaroğlu'nun başrollerden birine hayat vereceği kesinlemişti.

Dizide, Kartal rolüne hayat verecek olan Kaygılaroğlu'nun, ailesi ve oturduğu mahalleyle dizide geniş bir rolü olduğu ortaya çıkmıştı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kartal'ın kardeşi Leyla rolü için Aslıhan Malbora ile anlaşma sağlandı.

UZUN SÜREDİR DİZİDE ROL ALMADI

Genç oyuncu Aslıhan Malbora, yaz döneminde ''Oluversin Gari'' adlı seri filmle bir kez daha dikkatleri çekmişti. Televizyonda yayınlanan filmdeki performansı ile ilgi çeken oyuncu, bir süredir dizilerde yer almıyor.

2017 yılında yayınlanan ''Seven Ne Yapmaz'' adlı dizideki Zeynep performansı ile beğenilen oyuncu, sonrasında ''Kalbimin Sultanı'' dizisinde Saliha karakterini canlandırdı.

''Ağlama Anne'' dizisinde rol aldıktan sonra ''Her Yerde Sen'' dizisinde Ayda olarak karşımıza çıkan oyuncu, başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Son olarak 2020 yılının Mart ayında ''Gel Dese Aşk'' dizisinde Derin karakterine hayat veren Malbora, ''Üç Kuruş'' dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.